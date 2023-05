Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Seattle Kraken um den deutschen Nationaltorhüter Philipp Grubauer verlieren Spiel 2 bei den Dallas Stars und müssen damit den 1:1-Ausgleich in der Best-of-seven-Serie im Conference-Halbfinale hinnehmen. Das Überraschungsteam Florida Panthers konnten hingegen auch Spiel 2 bei den Toronto Maple Leafs gewinnen und genießt eine 2:0-Serienführung.

Die Seattle Kraken unterlagen nach ihrem Auftaktsieg in Spiel 2 des Conference-Halbfinales bei den Dallas Stars mit 2:4.

Nationaltorhüter Philipp Gurbauer machte erneut eine starke Partie und verzeichnete 33 Paraden. Aber letztendlich war Dallas diesmal zu stark und ließ keinen Zweifel daran aufkommen wer die Partie gewinnt. Den Siegtreffer steuerte Joe Pavelski zum zwischenzeitlichen 3:1 bei, nachdem dieser in Spiel 1 einen Viererpack schnürte. In Spiel 3 und 4 genießt Seattle nun Heimrecht.





In der zweiten Partie siegte Überraschungsteam Florida erneut in Toronto und liegt nach dem 3:2-Erfolg nun in der Serie bereits mit 2:0 in Front.





Zwar konnten die Maple Leafs einen frühen 2:0-Vorsprung nach knapp fünf Minuten herausschießen, doch Florida demonstrierte seine Comeback-Qualitäten und erzielte drei unbeantwortete Tore zum 3:2. Zu Beginn des zweiten Drittels drehten Aleksander Barkov und Gustav Forsling innerhalb von 47 Sekunden einen 1:2-Rückstand in eine 3:2-Führung, die bis zum Schluss Bestand haben sollte. Zum Matchwinner schwang sich dabei Panthers-Torhüter Sergei Bobrovsky mit 35 Paraden auf. Die Serie wechselt nun für Spiel 3 und 4 nach Florida.