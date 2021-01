Lesedauer: ca. 3 Minuten

In der vergangenen Nacht standen 14 Spiele auf dem Spielplan der National Hockey League. Das Spiel zwischen den Vegas Golden Knights und St. Louis Blues wurde allerdings verschoben, da von Vegas Alex Pietrangelo und ein Mitglied des Trainerstabs in die COVID-Protokolle aufgenommen wurden.

Colorado Avalanche - San Jose Sharks 3:0

Ein starker Philipp Grubauer hielt alle 21 Schüsse und war der Garant beim 3:0-Sieg der Colorado Avalanche gegen die San Jose Sharks. Der Sieg war allerdings alles andere als einfach für Colorado. Erst in der 50. Spielminute gelang Nazrem Kadri der erste Treffer der Partie, bevor Andre Burakovsky (52.) auf 2:0 erhöhte. Kadri war es dann auch, der mit seinem zweiten Tor des Spiels den 3:0-Endstand besorgte. Für Grubauer war es bereits der zweite Shutout der laufenden Saison und der fünfte Sieg im siebten Einsatz.

Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 3:4

In Torlaune präsentierte sich erneut Leon Draisaitl, der bereits im fünften Spiel in Folge den Puck im Netz versenkte. Seine Saisontore Nummer fünf und sechs (1:2 und 2:2) waren dennoch zu wenig, um die 3:4-Niederlage gegen die Toronto Maple Leafs zu verhindern. Zu beiden Toren, die in Überzahl fielen, gab Connor McDavid die Vorlage. Den dritten Treffer der Oilers erzielte Zack Kassian zum zwischenzeitlichen 3:3. Auf Seiten der Maple Leafs trafen Jason Spezza, William Nylander, Wayne Simmonds und Auston Matthews mit dem Siegtreffer. Dominik Kahun im Dienste der Oilers erhielt 12:26 Minuten Eiszeit und konnte dabei zwei Torschüsse verbuchen. Für Edmonton war es bereits die sechste Niederlage im neunten Saisonspiel, während Toronto mit sieben Siegen nach neun Partien von der Spitze der North Division grüßt.

Buffalo Sabres - New York Rangers 2:3 n.V.

Ihre Niederlagenserie von vier Spielen konnten die New York Rangers beenden. Mit 3:2 in der Overtime gewannen die Mannen aus Manhattan. Zu verdanken hatte New York den Erfolg Alexis Lafreniere, Top-Draftpick des Drafts 2020, der mit seinem ersten NHL-Treffer die Entscheidung in der Overtime herbeiführte. Ebenfalls eine starke Partie lieferte Rangers-Star Artemi Panarin, dem ein Tor und eine Vorlage gelang. Tobias Rieder im Trikot der Sabres erhielt 15:16 Minuten Spielzeit und hatte einen Plus-Minus-Wert von -1.

Minnesota Wild - Los Angeles Kings 5:3

Nach zwei Pleiten zurück in der Erfolgsspur sind die Minnesota Wild. Mit einer 3:0-Führung nach 20 Minuten legten sie den Grundstein für ihren 5:3-Heimsieg gegen die Los Angeles Kings, die von Co-Trainer Marco Sturm trainiert werden. Wild-Stürmer Nico Sturm, der nicht mit Marco verwandt ist, erhielt zwar nur 8:35 Minuten Einsatzzeit, konnte dabei allerdings zwei Torschüsse, einen Check und zwei geblockte Schüsse verbuchen.

Vancouver Canucks - Ottawa Senators 4:1

Für die Ottawa Senators gab es auch im dritten Spiel hintereinander gegen die Vancouver Canucks (zuvor 1:7 und 1:5) nichts zu holen. Beim 1:4 kam Tim Stützle bei den Senators ordentliche 15:42 Minuten zum Einsatz, konnte jedoch keine nennenswerten Aktionen verzeichnen. Matchwinner bei den Canucks war Brock Boeser mit zwei Toren und einer Vorlage, Quinn Hughes mit zwei Assists und Torhüter Braden Holtby, dem 36 Paraden und eine Torvorlage gelangen.

Dallas Stars - Detroit Red Wings 7:3

Die Dallas Stars feierten den vierten Sieg im vierten Saisonspiel. Mit 7:3 fertigten die Texaner die Detroit Red Wings ab. Dabei kam Stars-Torhüter Jake Oettinger zu seinem ersten NHL-Starteinsatz, bei dem er 20 Paraden verzeichnen konnte. Thomas Greiss stand bei Detroit unverhofft zu Beginn des dritten Abschnitts im Tor. Zuvor hatte sich Jonathan Bernier verletzt und konnte nicht mehr mitwirken. Greiss musste jedoch von neun Schüssen drei passieren lassen und wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg.

Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 4:1

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 1:3

Washington Capitals - New York Islanders 6:3

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 1:0 n.V.

Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 3:2 n.P.

Montreal Canadiens - Calgary Flames 4:2

Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 3:2

Die Partie der Vegas Golden Knights und St. Louis Blues wurde als Vorsichtsmaßnahme verschoben. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Vegas Golden Knights - St. Louis Blues