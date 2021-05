Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Colorado Avalanche siegen nach der Rückkehr von Nationaltorhüter Philipp Grubauer, Mikko Rantanen und Joonas Donskoi, nachdem zuvor drei Partien verloren gingen.

Colorado Avalanche - San Jose Sharks 3:0

Was für ein Comeback des deutschen Nationaltorhüters Philipp Grubauer. Beim 3:0-Heimsieg seiner Colorado Avalanche wehrte der gebürtige Rosenheimer alle 21 Schüsse der San Jose Sharks ab und avancierte so zum ersten Star des Spiels. Da der 29-Jährige an Corona erkrankt war und deshalb auf der COVID-19-Liste der NHL stand, musste er für fünf Spiele aussetzen. Teamkollege Mikko Rantanen, der ebenfalls zuvor auf der COVID-19-Liste stand, spielte auch erstmals wieder und drückte dem Spiel mit einem Tor und zwei Vorlagen seinen Stempel auf. Zunächst brachte Gabriel Landeskog (12.) die Avalanche in Führung, bevor Cale Makarnexskr zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Rantanen (59.) per Empty Netter - Colorado beendete so eine Niederlagenserie von drei Spielen. Für Grubauer war es der sechste Saison-Shutout und der 17. seiner NHL-Karriere. Colorado (68 Punkte) kämpft dank der 0:3-Niederlage der Vegas Golden Knights (72 Punkte) gegen Arizona, weiter um den Divisionstitel der West Division.

Die weiteren Ergebnisse vom Freitag, 30.04.2021:

Montreal Canadiens - Winnipeg Jets 5:3

Arizona Coyotes - Vegas Golden Knights 3:0

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 1:2