Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Seattle Kraken gewinnen bei Titelverteidiger Colorado Avalanche und sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die zweite Runde entfernt. Die Florida Panthers wehren hingegen den ersten Matchball der Boston Bruins ab und dürfen in Spiel 6 nochmal zu Hause antreten.

Die Seattle Kraken haben die Tür zur zweiten Playoff-Runde mit dem 3:2-Auswärtscoup in Spiel 5 bei Titelverteidiger Colorado Avalanche und der 3:2-Serienführung ganz weit aufgestoßen. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag hat die 32. Franchise, die sich erst in der zweiten Spielzeit befindet, die große Chance vor heimischer Kulisse in Spiel 6 die Überraschung perfekt zu machen.

Nach einem torlosen ersten Spielabschnitt brachte Morgan Geekie (27.) Seattle mit 1:0 in Front, bevor Colorados Superstar Nathan MacKinnon nur 1:20 Minute später egalisierte.

Dann kam der große Auftritt von Kraken-Rookie Tye Kartye, der direkt bei seinem NHL-Debüt sein erstes Tor zur wichtigen 2:1-Führung per Direktabnahme erzielte. Kartye unterzeichnete als ungedrafteter Free Agent am 1. März 2022 einen Vertrag bei den Kraken und avancierte bei Farmteam Coachella Valley zum AHL-Rookie des Jahres. Die Hoffnungen der Gästefans auf den Ausgleich verpasste Yanni Gourde zu Beginn des Schlussdrittels mit dem 3:1 einen Dampfer.

Dennoch kämpften die Avs weiter und belohnten sich bei bereits gezogenen Torhüter zum 2:3 in Person von Evan Rodrigues, dessen Schuss gleich zweimal von Kraken-Spielern unhaltbar für Philipp Grubauer abgefälscht wurde.

Der deutsche Nationaltorhüter Grubauer war es dann auch, der seinen ehemaligen Verein mit starken Paraden in den Schlussminuten zur Verzweiflung brachte und so den Sieg für Seattle festhielt.

Die Boston Bruins verpassten es hingegen im heimischen TD Garden in Spiel 5 die Serie gegen die Florida Panthers zu entscheiden. Stattdessen kassierte der Hauptrunden-Sieger eine knappe 3:4-Niederlage in der Overtime.

Innerhalb der regulären Spielzeit gingen die Panthers durch Anthony Duclair, Sam Bennett und Sam Reinhart in Führung, dreimal glichen Brad Marchand, Patrice Bergeron und Taylor Hall für die Bruins aus. Mit der Schlusssekunde hatte dann Brad Marchand per Alleingang den Seriensieg auf dem Schläger, scheiterte jedoch am

bärenstarken Sergei Bobrovsky, der mit 44 Paraden entscheidenden Anteil am Erfolg hatte.

In der Overtime spielte dann Bruins-Goalie Linus Ullmark hinter dem Tor einen Fehlpass auf Panthers-Stürmer Carter Verhaeghe, der gedankenschnell auf Topstürmer Matthew Tkachuk weiterleitete und dieser zum 4:3-Siegtreffer einschob.

Die Ergebnisse von Mittwoch, 26.04.2023 in der Übersicht:

Boston Bruins - Florida Panthers 3:4 n.V.

Serienstand: 3:2

Colorado Avalanche - Seattle Kraken 2:3

Serienstand: 2:3