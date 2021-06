Lesedauer: ca. 1 Minute

Philipp Grubauer ist einer von drei Finalisten für die Auszeichnung der Vezina Trophy. Die weiteren Nominierten sind Marc-Andre Fleury und Andrei Vasilevskiy.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer wurde am Dienstag als einer von drei Kandidaten für die Vezina Trophy bekanntgegeben. Diese Auszeichnung erhält der beste NHL-Torhüter der regulären Saison, den die General Manager der NHL wählen. Der 29-jährige Grubauer spielte eine überragende Saison mit 30 Siegen (2. Platz) aus 40 Spielen. Dabei lieferte er mit einer Fangquote von 92,2 Prozent (8. Platz), 1,95 Gegentoren pro Spiel (2. Platz) und sieben Shutouts (1. Platz) genügend Argumente, die eine Nominierung für die Vezina Trophy gerechtfertigen. Der gebürtige Rosenheimer verhalf seinem Team Colorado Avalanche zum Gewinn des Divisionstitels und der Presidents Trophy, die das punktbeste Team der Vorrunde verliehen bekommt. In den aktuellen Playoffs übertrifft Grubauer bislang mit 1,60 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 94,1 Prozent sogar noch die Leistungen aus der regulären Saison. Nach einem 4:0-Sweep gegen die St. Louis Blues in der ersten Runde wurde Spiel 1 des Conference-Halbfinales gegen die Vegas Golden Knights mit 7:1 gewonnen. Bei Vegas steht mit Marc-Andre Fleury (kam in Spiel 1 nicht zum Einsatz) einer der Finalisten für die Vezina Trophy im Kasten. Der 36-jährige Kanadier verhalf den Golden Knights dazu, dass diese auch in deren vierten NHL-Saison die Playoffs erreichten. Andrei Vasilevskiy im Tor des aktuellen Stanley Cup-Siegers Tampa Bay Lightning komplettiert die Nominierten. Der Russe gehört bereits zum vierten Mal in Folge zu den Finalisten für die Vezina Trophy, die er in der Saison 2018/19 gewinnen konnte. Bislang erhielt Olaf Kölzig, damals im Dienste der Washington Capitals, als einziger deutscher Torhüter die Vezina Trophy in der Saison 1999-2000 verliehen.