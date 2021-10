Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Carolina Hurricanes sind auch nach dem sechsten Saisonspiel, dass sie mit 3:0 gegen Boston gewannen, ungeschlagen. Die Calgary Flames gewinnen ihr fünftes Spiel in Folge, überholen St. Louis (erste Saisonniederlage) und stehen an der Spitze der Western Conference.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer feierte mit Seattle einen Heimsieg gegen Minnesota und Nico Sturm. Beim 4:1-Erfolg war Grubauer mit 30 gehaltenen Schüssen erneut in starker Form. Minnesota ging durch Ryan Hartman (7.) früh in Führung, bevor Matchwinner Haydn Fleury die Partie mit zwei Treffern zugunsten der Kraken drehte. Besonders im Schlussdrittel hielt der 29-jährige Grubauer mit 16 Paraden die knappe 2:1-Führung seines Teams fest. Erst in der Schlussminute sorgten Brandon Tanev und Kapitän Mark Giordano mit zwei Treffern in das leere Tor für klare Verhältnisse. Eine auffällige Partie lieferte auch der deutsche Wild-Stürmer Nico Sturm, der in 12:57 Minuten zwei Torschüsse, drei Checks und fünf Bullygewinne (von insgesamt acht) verzeichnete. Weiter ungeschlagen sind die Carolina Hurricanes, die den sechsten Erfolg beim 3:0 gegen die Boston Bruins feierten. Torhüter Frederik Andersen war mit 33 Saves und einem Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Nino Niederreiter der Star des Spiels. Beim 4:0-Auswärtssieg der Calgary Flames in Pittsburgh stand Flames-Keeper Jacob Markström mit 45 Paraden im Mittelpunkt und ebenfalls einen Shutout feierte Habs-Torhüter Jake Allen beim 4:0 der Montreal Canadiens gegen die San Jose Sharks. Die erste Niederlage gab es für St. Louis beim knappen 3:4 gegen Colorado. Avalanche-Verteidiger Cale Makar (ein Tor, eine Vorlage) gelang dabei sein 100. Scorerpunkt, wofür er nur 108 Spiele benötigte. Nur fünf Verteidiger benötigten in der Geschichte für diesen Meilenstein weniger Spiele. Den guten Saisonstart bestätigten die Buffalo Sabres mit einem knappen 4:3-Sieg in der Overtime gegen die Anaheim Ducks, die einen 0:3-Rückstand noch zum Punktgewinn aufholten. Aufsteigende Tendenz zeigte Titelverteidiger Tampa Bay beim 5:1 gegen die noch sieglosen Arizona Coyotes. Einen knappen Sieg errangen die Philadelphia Flyers mit 2:1 gegen die Vancouver Canucks und die Winnipeg Jets siegten mit 3:2 bei den von Co-Trainer Marco Sturm betreuten Los Angeles Kings.

Die Ergebnisse von Donnerstag, 28.10.2021 in der Übersicht:

Tampa Bay Lightning - Arizona Coyotes 5:1

Pittsburgh Penguins - Calgary Flames 0:4

Carolina Hurricanes - Boston Bruins 3:0

St. Louis Blues - Colorado Avalanche 3:4

Vancouver Canucks - Philadelphia Flyers 1:2

Anaheim Ducks - Buffalo Sabres 3:4 n.V.

Seattle Kraken - Minnesota Wild 4:1

Los Angeles Kings - Winnipeg Jets 2:3

San Jose Sharks - Montreal Canadiens 0:4