Lesedauer: ca. 2 Minuten

Colorado bleibt auch nach dem sechsten Playoffspiel ungeschlagen und geht mit 2:0 in der Serie gegen Vegas in Führung. Die Montreal Canadiens starten dank eines starken ersten Drittels mit einem Sieg in die zweite Runde.

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 3:2 n.V.

Serienstand: 2:0

Nationaltorhüter Philipp Grubauer überragte in Spiel 2 des Conference-Halbfinales, welches Colorado mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights gewann. Der 29-Jährige war der Grund weshalb Vegas trotz eines deutlichen Übergewichts bei den Torschüssen von 41:25 die Serie nicht ausgleichen konnte. Am Ende avancierte der gebürtige Rosenheimer mit 39 Paraden und einer Fangquote von 95,1 Prozent zum Matchwinner. „Es ist wirklich wichtig“, sagte Avalanche-Trainer Jared Bednar über einen Torwart, der Spiele in den Playoffs stehlen kann. „Ich fand seine Leistung außergewöhnlich." Grubauer ist der erste Avalanche-Torhüter, der die ersten sechs Spiele einer Endrunde als Sieger vom Eis ging. Die Golden Knights hatten ihre Hausaufgaben nach der 1:7-Pleite in Spiel 1 gemacht und dominierten die Partie über weite Strecken. Die Paradereihe der Avs um Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen und Gabriel Landeskog, die in der ersten Partie noch fünf Treffer und drei Vorlagen erzielte, wurde weitestgehend in Schach gehalten. Doch Colorado führte nach einem frühen Treffer von Brandon Saad (4.) mit 1:0, bevor Alec Martinez (10.) in Überzahl egalisierte. Noch vor der ersten Pause brachte Tyson Jost (18.) die Avalanche erneut in Führung. Reilly Smith (31.) glich im zweiten Abschnitt verdient für Vegas zum 2:2 aus. Da Vegas trotz einer Überlegenheit von 31:12 Torschüssen in den letzten 40 Minuten und drei Pfostentreffern im letzen Abschnitt kein Kapital daraus schlagen konnte, ging es in die Overtime. Eine umstrittene Strafe gegen Reilly Smith nach nur 44 Sekunden sollte die Partie entscheiden. Nathan MacKinnon setzte Mikko Rantanen mit einer tollen Vorarbeit in Szene und der Finne vollendete nach 127 Sekunden in der Overtime mit einem platzierten Schuss über die Schulter von Vegas-Keeper Marc-Andre Fleury (22 Paraden) zum vielumjubelten Siegtor. Am kommenden Freitag empfängt Vegas in der heimischen T-Mobile Arena Colorado zu Spiel 3 und ist zum Siegen verdammt, wenn der Traum vom ersten Stanley Cup-Sieg aufrechterhalten werden soll.

Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 3:5

Serienstand: 0:1

Die Montreal Canadiens hatten nur zwei Tage Pause, nachdem sie zuvor die Toronto Maple Leafs überraschend in sieben Spielen eliminierten. Winnipeg hatte dagegen nach dem 4:0-Sweep gegen die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl über eine Woche zur Regeneration. Doch von diesem vermeintlichen Vorteil war nichts zu sehen. Montreal erwischte den besseren Start und führte bereits nach 5:10 Minuten mit 2:0 durch Jesperi Kotkaniemi (4.) und Eric Staal (6.) mir 2:0. Zwar verkürzten die Jets in Person von Adam Lowry noch im ersten Durchgang auf 1:2, doch Nick Suzuki (18.) stellte den alten zwei-Tore-Abstand wieder her. Einem torlosen zweiten Drittel folgte ein wilder Schlagabtausch im Schlussabschnitt. Zunächst stellte Derek Forbort (50.) auf 2:3 für Winnipeg, bevor Brendan Gallagher kurze Zeit später zum 4:2 für die Canadiens traf. Als Winnipeg alles auf eine Karte setzte und Torhüter Connor Hellebuyck zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm, verkürzte Kyle Connor tatsächlich nochmal auf 3:4 und machte die Partie nochmal spannend. Winnipeg rannte nochmal an, konnte den Puck jedoch nicht in der Zone halten - Canadiens-Stürmer Jake Evans sprintete dem geklärten Puck hinterher, holte sich diesen hinter dem gegnerischen Tor und schob zum 5:3 in das leere Gehäuse ein. Hier ereignete sich eine unschöne Szene, als Jets-Angreifer Mark Scheifele Evans direkt nach dem Torerfolg mit einem Check gegen den Kopf niederstreckte. Evans blieb regungslos liegen, nachdem er mit dem Kopf auf dem Eis aufschlug und musste mit einer Trage abtransportiert werden. Es bleibt abzuwarten welche Strafe die Liga gegen Scheifele ausspricht.