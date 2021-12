Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Seattle Kraken unterliegen den Anaheim Ducks Chicago gelingt Overtime-Erfolg gegen Washington und die New York Rangers Siegen spät gegen Liga-Schlusslicht Arizona.

Die Seattle Kraken verloren ihren Gastauftritt bei den Anaheim Ducks mit 1:4. Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam zum Schlussabschnitt nicht mehr aus der Kabine zurück, nachdem er im zweiten Drittel mit einem Gegenspieler kollidierte. Bis dahin hatte der Rosenheimer 15 Schüsse pariert, konnte sein Team aber nicht vor einem 1:3-Rückstand bewahren. Die Ducks verteidigten ihre Spitzenposition in der Pacific Division (39 Punkte) mit dem 17. Saisonsieg. Seattle rangiert dagegen mit nur zehn Siegen nach 29 Partien auf dem letzen Tabellenplatz.

Obwohl Washington eine knappe 4:5-Niederlage nach Overtime gegen die Chicago Blackhawks kassierte, war Alex Ovechkin der Mann des Abends. Mit dem 1:0 in Überzahl erzielte er sein 274. Powerplaytor seiner Laufbahn und zog mit Rekordhalter Dave Andreychuk, der die meisten Überzaltore erzielte, gleich. Da der 36-Jährige auch die Vorlage zum 4:4 durch Conor Sheary drei Sekunden vor der Schlusssirene beisteuerte, ist er aktuell mit 46 Scorerpunkten (21 Tore, 25 Vorlagen) Topscorer der Liga. Den Zusatzpunkt in der Verlängerung sicherte Abwehrspieler Caleb Jones mit seinem ersten Treffer im Trikot der Blackhawks. Den drei Hawks-Angreifern Alex DeBrincat, Philipp Kurashev und MacKenzie Entwistle gelang das Kunststück innerhalb von 34 Sekunden drei Tore zum zwischenzeitlichen 3:1 zu erzielen. Patrick Kane markierte seine 700. Vorlage und Torhüter Marc-Andre Fleury feierte Karrieresieg Nummer 501.

Ihre Auswärtspartie gewannen die New York Rangers knapp mit 3:2 bei Liga-Schlusslicht Arizona Coyotes. Matchwinner für die Blueshirts war der 20-jährige Finne Kaapo Kakko mit zwei Toren. Erst mit zwei Überzahltoren in der Schlussphase drehten Mika Zibanejad (55.) und Kakko (58.) einen 1:2-Rückstand in ein 3:2. Rangers-Stürmer Chris Kreider gab zu allen drei Toren die Vorlage. New York (41 Punkte) kletterte nach dem 19. Erfolg der laufenden Spielzeit auf Platz zwei der Liga.