Thomas Greiss erhielt keinen neuen Vertrag bei den New York Islanders und hat als Free Agent nun mit den Detroit Red Wings einen neuen Verein zu verbesserten Konditionen gefunden.

Nationaltorhüter Thomas Greiss hat nur einen Tag nach Eröffnung der Free Agency mit den Detroit Red Wings einen neuen Verein gefunden. Der 34-jährige einigte sich auf einen Zweijahresvertrag, der ihm jährlich 3,6 Millionen US-Dollar einbringt. Seit der Spielzeit 2015/16 trug Greiss das Trikot der Islanders, die seinen Dreijahresvertrag, der ihm jährlich 3,3 Millionen Dollar bescherte, nicht verlängerten und den gebürtigen Füssener somit als Free Agent ziehen ließen. In der abgelaufenen Saison kam der Deutsche in 31 Partien zum Einsatz, die er mit 2,74 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 91,3 Prozent absolvierte. In der Preseason spielte er viermal und überzeugte mit 2,02 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 92,9 Prozent. In Detroit trifft er mit Moritz Seider auf einen weiteren Deutschen, der im Draft 2019 an sechster Stelle von den Red Wings ausgewählte wurde, allerdings noch auf seinen ersten NHL-Einsatz wartet. In Detroit erwartet Greiss eine große Herausforderung, da die Red Wings in der abgelaufenen Saison mit 39 Punkten aus 71 Partien das schlechteste Team der Liga waren. Voraussichtlich bildet Greiss, der den abgewanderten Jimmy Howard beerbt, dort ein Torhüterduo zusammen mit Jonathan Bernier. Die erfolgsverwöhnten Red Wings befinden sich mitten in einem Rebuild und wollen an die erfolgreichen Zeiten wieder anknüpfen. Greiss wurde 2004 in der dritten Runde gedraftet und spielte seitdem noch für die Pittsburgh Penguins, Arizona Coyotes und San Jose Sharks.