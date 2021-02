Lesedauer: ca. 2 Minuten

Detroit beendet eine Niederlagenserie von acht Spielen und beschert Florida die erste punktlose Partie der aktuellen Spielzeit. Philadelphia und Washington liefern sich einen wilden Schlagabtausch, bei dem Alex Ovechkin vier Punkte erzielt und dennoch von Flyers-Stürmer Scott Laughton mit einem Hattrick die Show gestohlen bekommt.

Florida Panthers - Detroit Red Wings 1:4

Thomas Greiss konnte endlich im zehnten Saisonspiel (1-7-2) den ersten Sieg im Dienste der Detroit Red Wings feiern. Der 35-Jährige avancierte dabei mit 36 Paraden und einer Fangquote von 97,3 Prozent zum Sieggarant. Für Detroit endete damit eine Niederlagenserie von acht Partien, während die Florida Panthers erstmals in der laufenden Saison ohne Punkte blieben. Red Wings-Stürmer Givani Smith gelang dabei mit einem Tor, einer Vorlage und einer Schlägerei ein sogenannter Gordie How-Hattrick. „Das einzige, was ich wirklich tun kann, ist jedes Mal, wenn ich in der Aufstellung bin, hart zu arbeiten, mein Bestes zu geben und hoffen, dass es sich auf lange Sicht auszahlt", sagte Smith nach dem Spiel. Der entscheidende Moment im Spiel ereignete sich, als Nationaltorhüter Greiss im Schlussabschnitt einen drei-gegen-eins-Konter zum vermeintlichen 2:2 parierte und fast im Gegenzug Detroit durch Robby Fabbri (50.) auf 3:1 erhöhte. Zuvor trafen Marc Staal (erster Treffer für Detroit) und Givani Smith zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung im ersten Drittel. Beim einzigen Gegentor durch Panthers-Angreifer Alex Wennberg (43.) war Thomas Greiss chancenlos, da der Schuss unhaltbar abgefälscht wurde.

Washington Capitals - Philadelphia Flyers 4:7

Mit elf Toren bot die Partie zwischen den Washington Capitals und Philadelphia Flyers ein Offensivspektakel. Den Grundstein für ihren 7:4-Auswärtserfolg legten die Philadelphia Flyers erst im Schlussdrittel, als diese von 4:4 auf 7:4 davonzogen. Mann der Spiels war Flyers-Stürmer Scott Laughton, dem ein Hattrick gelang. Ebenfalls stark spielte Sean Couturier mit drei Scorerpunkten (zwei Tore, ein Assist), der zuvor mit einer Rippenverletzung zehn Spiele ausfiel und Youngster Joel Farabee mit drei Torvorlagen. Auf Seiten der Capitals überragte die erste Sturmreihe um Alex Ovechkin mit zwei Toren und zwei Vorlagen, Nicklas Backström (ein Tor, zwei Vorlagen) und Tom Wilson (ein Tor, drei Vorlagen). Besonders sehenswert war die Vorarbeit von Ovechkin, als dieser mit einem tollen Move den Puck durch die eigenen Beine und die von Gegenspieler Philippe Myers spielte und im Anschluss auf den mitgelaufenen Wilson im Slot zum Torerfolg passte.







Mit 711 Toren liegt der 35-jährige Russe in der ewigen Bestenliste nur noch sechs Treffer hinter dem sechstplatzierten Phil Esposito.





Die weiteren Ergebnisse von Sonntag, 7. Februar in der Übersicht:

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 4:3

Dallas Stars - Chicago Blackhawks 1:2 n.V.

Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 5:6

Die Partien St. Louis Blues - Colorado Avalanche und Minnesota Wild - Arizona Coyotes wurden als Vorsichtsmaßnahme wegen des COVID-Protokolls verschoben.