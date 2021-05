Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Minnesota Wild halten lange in Spiel 7 mit den favorisierten Vegas Golden Knights mit, haben jedoch dem Hattrick-Schützen Mattias Janmark nichts entgegenzusetzen.

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 6:2

Serienstand: 4:3

Zweimal konnten die Minnesota Wild gegen die Vegas Golden Knights in Spiel 7 durch Zach Parise und Kirill Kaprizov ausgleichen. Doch danach fanden sie keine Antwort mehr gegen die starke Offensive von Vegas. Mann des Abends bei den Knights war Mattias Janmark mit einem Hattrick (6., 53., 57.), dem ersten in seiner NHL-Laufbahn. Die weiteren Treffer beim 6:2-Erfolg der Mannen aus der Casinostadt, erzielten Max Pacioretty mit dem Game-Winner, Nicolas Hague mit seinem ersten Playofftor und Zach Whitecloud. Der deutsche Nico Sturm im Trikot der Wild, erhielt 10:18 Minuten Einsatzzeit und verzeichnete dabei einen Torschuss und einen Check. Minnesota verlangte als Außenseiter dem Favoriten Vegas alles ab und musste sich erst im siebten Spiel geschlagen geben. Die Verantwortlichen der Wild haben vieles richtig gemacht und ein junges und hungriges Team zusammengestellt, dass in den kommenden Jahren weiter für Furore sorgen kann. Im Conference-Halbfinale trifft Vegas nun auf die Colorado Avalanche um den deutschen Nationaltorhüter Philipp Grubauer. Das Team aus Denver hat Ex-Stanley Cup-Sieger St. Louis Blues mit einem 4:0-Sweep aus dem Wettbewerb geworfen. Colorado genießt als bestes Team der Vorrunde Heimrecht und empfängt Vegas zu Spiel 1 in der Nacht von Sonntag auf Montag.