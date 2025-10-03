Gewinne eine NHL-Reise mit Hockeyweb & Interwetten!

ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Lesedauer: eine Minute
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
NHL Reisen, Madison Square Garden
Erlebe den Madison Square Garden live auf deiner NHL Reise (picture alliance / newscom)

Interwetten ist offizieller Partner der NHL. Wir bringend Dich, gemeinsam mit einer Begleitperson in den Big Apple, zu einem NHL-Spiel der New York Rangers im Madison Square Garden

Der exklusive NHL-Trip findet im Herbst 2025 statt: Der genaue Reisetermin wird individuell mit dem Gewinner abgestimmt.

Das ist der Preis:

So einfach funktioniert es:

  1. Eröffne über unseren Aktionslink ein Konto bei Interwetten
  2. Teilnahmebutton klicken: Klicke im eingeloggten Zustand auf den Teilnahmebutton.
  3. Zahle mindestens 10€ mit z.B. PayPal auf dein Interwetten-Konto ein.

Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt und läuft vom 3.10.2025 bis zum 19.10.2025.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen sind direkt bei interwetten einsehbar. Erlaubt (Whitelist) | 18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

