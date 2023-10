Lesedauer: ca. 2 Minuten

Leon Draisaitl befindet sich mit den Edmonton Oilers nach der jüngsten 4:7-Niederlage weiter in der Krise, JJ Peterka gewinnt mit Buffalo gegen die Ottawa Senators um Tim Stützle und für Moritz Seider endet mit Detroit die Siegesserie von fünf Spielen. Weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet Nico Sturm mit Ligaschlusslicht San Jose Sharks. Lukas Reichel verliert mit Chicago und Philipp Grubauer sieht zweiten Sieg der Seattle Kraken von der Bank aus.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren alle 32 NHL-Teams im Einsatz und erzielten 102 Tore in 16 Partien. Meister Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche und Boston Bruins haben auch nach diesem Spieltag weiter ungeschlagen eine makellose Bilanz.

Die nächste herbe Enttäuschung erlebten die Edmonton Oilers ohne den verletzten Superstar Connor McDavid nach dem 4:7 bei den Minnesota Wild. Zwei Vorlagen von Leon Draisaitl reichten nicht aus, um die fünfte Niederlage im sechsten Saisonspiel zu verhindern. Dabei lagen die Kanadier nach zwei Dritteln aussichtsreich mit 3:2 in Front, doch im Schlussabschnitt, welcher mit 1:5 verloren wurde, brachen alle Dämme in der Oilers-Defensive. Bei Minnesota überragte Stürmer Ryan Hartman mit einem Hattrick und zusätzlich noch zwei Vorlagen. Während Draisaitl mit elf Scorerpunkten (vier Tore, sieben Vorlagen) persönlich einen starken Saisonstart erlebt, rangiert Edmonton nach nur drei Punkten aus sechs Spielen auf dem 31. Rang von 32 Teams ligaweit am Tabellenende.

Lediglich schlechter sind die noch sieglosen San Jose Sharks um Nico Sturm, die mit 1:3 gegen Vorjahresfinalist Florida Panthers unterlagen. Der Nationalspieler verzeichnete in 15:41 Minuten einen Torschuss, zwei Blocks, einen Check und gewann starke zwölf von 17 Bullys.

Verteidiger Moritz Seider baute bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung der Detroit Red Wings gegen die Seattle Kraken mit zwei Vorlagen sein persönliches Punktekonto auf sieben Zähler (ein Tor, sechs Assists) aus. Dennoch konnte er das Ende der fünf Spiele währenden Siegesserie nicht verhindern. Bei den Seattle Kraken, die den zweiten Saisonerfolg verbuchten, kam Nationaltorhüter Philipp Grubauer nicht zum Einsatz. Nachdem Jared McCann erst in der 59. Minute das Ausgleichstor zum 4:4 für Seattle gelang, erzielte Jordan Eberle fünf Sekunden vor Ende der Overtime den Siegtreffer.

Im deutschen Duell siegte JJ Peterka mit den Buffalo Sabres 6:4 gegen Tim Stützle und die Ottawa Senators. Während Peterka in nur 8:42 Minuten keine nennenswerten Aktionen verzeichnete, verbuchte Stützle mit einer Vorlage bereits den siebten Scorerpunkt (zwei Tore, fünf Vorlagen) der laufenden Saison. Ottawa kämpfte sich nach 1:5-Rückstand noch auf 4:5 heran, doch Sabres-Angreifer Tage Thompson sorgte kurz vor Ende per Emptynetter für die Entscheidung.

Für Lukas Reichel gab es beim 0:3 mit den Chicago Blackhawks gegen die nach sechs Spielen weiterhin ungeschlagenen Boston Bruins nichts zu holen. Der deutsche Offensivspieler stand knapp 14 Minuten auf dem Eis, wartet aber weiterhin auf seinen ersten Scorerpunkt der Spielzeit. Bruins-Goalie Jeremy Swayman feierte mit 23 Paraden seinen zehnten Karriere-Shutout.

Ebenfalls noch ungeschlagen sind die Colorado Avalanche (7:4 gegen New York Islanders, sechs Siege) und Meister Vegas Golden Knights (7 Siege), der beim 3:2 gegen Philadelphia erst spät ausglich und 33 Sekunden vor Ende durch Shea Theodore das Siegtor bejubeln durfte. Noch nie ist ein Stanley Cup-Sieger im Folgejahr so erfolgreich gestartet. Beim 5:2-Erfolg der New Jersey Devils gegen die Montreal Canadiens markierte Tyler Toffoli einen Hattrick und Teamkollege Jack Hughes erzielte bereits zum zweiten Mal in dieser Saison vier Punkte in einer Partie.

Die Ergebnisse von Dienstag, 24.10.23 in der Übersicht:

Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 3:0

Montreal Canadiens - New Jersey Devils 2:5

Pittsburgh Penguins - Dallas Stars 1:4

Florida Panthers - San Jose Sharks 3:1

New York Islanders - Colorado Avalanche 4:7

Detroit Red Wings - Seattle Kraken 4:5 n.V.

Columbus Blue Jackets - Anaheim Ducks 2:3 n.V.

Chicago Blackhawks - Boston Bruins 0:3

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 4:2

Minnesota Wild - Edmonton Oilers 7:4

Nashville Predators - Vancouver Canucks 2:3

Calgary Flames - New York Rangers 1:3

Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 6:3

Vegas Golden Knights - Philadelphia Flyers 3:2