51 Minuten bewahren sich die "Bolts" ihre Chancen, dann beißen die Panthers zu.

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 6:1

Playoff-Stand: 4:1



Dreimal stand Ex-Meister Tampa Bay Lightning zuletzt in einem Auswärtsspiel vor dem Playoff-Aus, konnte den Kopf aber noch aus der Schlinge ziehen mit einem Sieg. Und lange Zeit sah es auch gegen die Florida Panthers so aus, als könnten sie das (vorzeitige) Saisonende abwenden. In den ersten beiden Dritteln hatten die Bolts zweimal Pech, als zwei Treffer nach Videobeweis nicht anerkannt wurden. Zudem parierte Panthers-Goalie Sergej Bobrovsky einige Male herausragend.

Erst neun Minuten vor dem Ende nahm das Unglück aus Sicht der Bolts seinen Lauf, als Panthers-Kapitän Alex Barkov auf 3:1 für die Hausherren in Sunrise erhöhte. Drei Minuten später legte Evan Rodrigues das 4:1 - dann folgten noch zwei Treffer ins leere Tor, die das erste Weiterkommen überhaupt der Panthers in einer Playoff-Serie gegen den Nachbarn aus Tampa besiegelten. Florida wurde 2022 in der zweiten Runde von den Lightning gesweept, was große Veränderungen innerhalb des Teams nach sich zog, darunter die Einstellung von Trainer Paul Maurice und die Verpflichtung von Matt Tkachuk.

Vegas Golden Knights - Dallas Stars 2:4

Playoff-Stand: 2:2



Die Ausgangslage - Dallas als bestes Team der Western Conference und Meister Vegas Golden Knights "nur" auf dem zweiten Wildcard-Platz - deutete eigentlich auf eine klare Serie hin. Nun aber ist sie die erste, die über mindestens sechs Spiele gehen wird. Mit einer beherzten Leistung glichen die Texaner die zweimalige Führung des amtierenden Champions aus und gingen durch ein Tor von Ty Dellandrea spät im zweiten Drittel erstmals in Führung. Diese hatte bis in die Schlussphase Bestand, ehe Roope Hintz ins leere Tor der Knights zum Serienausgleich traf. Sekunden zuvor hatte er einen Schuss geblockt und war gerade wieder auf den Beinen, als Joe Pavelski einen Stockfehler der Hausherren an der blauen Linie zum Scheibengewinn nutzte. Hintz fackelte nicht lange und schoss den Puck aus der eigenen Zone in den verwaisten Kasten der Golden Knights. „Um in dieser Liga Spiele zu gewinnen, muss man einen Preis zahlen“, kommentierte Stars-Kapitän Jamie Benn die entscheidende Szene. „Das war ein perfektes Beispiel dafür.“



Damit gab es in dieser eigentlich so klaren Serie bislang vier Auswärtssiege am Stück. Spiel 5 findet wieder in Texas statt. Für wen das allerdings ein Vorteil ist, wird sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zeigen. Dann wollen die Edmonton Oilers ihre erste Möglichkeit zum Weiterkommen gegen die Los Angeles Kings auf eigenem Eis nutzen.

