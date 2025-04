Lesedauer: ca. 1 Minute

Zwei Doppelschläge prägen Spiel 4 des Florida-Derbys, auch in Dallas entscheiden schnelle Tore.

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Serienstand: 3:1

Zwei Doppelschläge prägten das vierte Spiel der Serie zwischen den beiden Teams aus dem Sunshine State: Erst drehten die Gäste die 1:0-Führung der Hausherren mit zwei Treffern in elf Sekunden durch einen Abstauber von Mitchell Chaffee und einen Schuss von Erik Cernak durch den Verkehr vor dem Panthers-Tor. Es waren die beiden schnellsten Tore in der Playoff-Historie der Bolts.

"Das können wir auch!" dachten sich offenbar die Panthers und drehten in der Schlussphase - ebenfalls innerhalb von elf Sekunden - erneut die Partie. Zunächst staubte Aaron Ekblad ab, dann brachte Seth Jones einen Schuss durch Freund und Feind hindurch in Ziel. Die Panthers stellten damit sogar einen neuen NHL-Rekord für die beiden schnellsten Verteidiger-Tore in den Playoffs auf.

Carter Verhaeghe machte mit dem Empty Netter, nur Sekunden nachdem Tampa Bays Schlussmann das Eis für den Extra-Angreifer verlassen hatte, alles klar für den amtierenden Meister. Nico Sturm kam dieses Mal nur rund sieben Minuten zum Einsatz, verzeichnete einen Hit und ging mit einem Wert von -1 aus der Partie.

Die Panthers brauchen damit nur noch einen Sieg zum Weiterkommen. Spiel 5 findet in Tampa statt.

Dallas Stars - Colorado Avalanche 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Serienstand: 3:2

Ebenfalls nur noch einen Sieg benötigen die Dallas Stars. Mit einem überzeugenden Heimsieg sicherten sie sich die 3:2-Serienführung. Wyatt Johnston traf nach nur neun Sekunden im ersten Drittel für die Texaner, Mikko Rantanten nach nur 72 Sekunden im Mittelabschnitt. Johnstons Treffer war das fünftschnellste Tor nach Spielbeginn in der Playoff-Historie der NHL. Colorados Torwart Mackenzie Blackwood wurde nach 40 Minuten, in denen er fünf Treffer bei nur 18 Torschüssen der Stars kassierte, durch Scott Wedgewood ersetzt. Er hielt seinen Kasten sauber, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Roope Hintz traf im Schlussdrittel noch ins leere Tor der Gäste aus Denver.

Im sechsten Spiel in Colorado wird sich dann entscheiden, ob die Avs bereits in den Urlaub starten können, oder ob es ein alles entscheidendes Spiel 7 gibt.