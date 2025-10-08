Heimsieg zur Banner-Zeremonie

Florida Panthers mit erfolgreichem Saisonauftakt, Pittsburgh Penguins gewinnen beim Ex-Coach

08.10.2025, 08:29 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Im Duell der Ex-Meister siegt Colorado Avalanche klar bei den Los Angeles Kings.

Florida Panthers - Chicago Blackhawks 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit: Vor dem ersten Spiel der NHL-Saison wurde in der Arena der Florida Panthers zum zweiten Mal in Folge das Meister-Banner gehisst. Das Ziel der Panthers für die gerade gestartete Saison ist klar: Der "Three-Preat" soll her! Diesem Anspruch ließen sie auch ohne ihre verletzen Leader in der Offensive Matt Tkachuk und Alex Barkov Taten folgen. Gegen die Chicago Blackhawks, für die Lukas Reichel nicht zum Einsatz kam, gewannen sie mit 3:2.

Das entscheidende Tor erzielte Jesper Boquist zur Mitte des Schlussdrittels, als er nach einem abgewehrten Schuss des jungen Mackie Samoskevich den Puck sehenswert aus der Luft ins Tor beförderte. Zuvor waren die Gäste aus Illinois nach zehn Minuten im ersten Drittel per Konter durch Frank Nazar in Führung gegangen, die jedoch A.J. Greer nur 63 Sekuden später mit einem Abstauber ausglich. Weitere drei Minuten darauf traf Carter Verhaeghe für den Titelverteidiger aus spitzem Winkel in Überzahl zur Führung. Diese glich Teuvo Teravainen nach 69 Sekunden im Mittelabschnitt aus.

Die Panthers gaben 37 Torschüsse ab, gewannen 60 Prozent der Anspiele und nutzten eines ihrer beiden Powerplays zu einem Treffer.

New York Rangers - Pittsburgh Penguins o:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Es sind emotionale Tage für die Penguins: In der letzten Woche beendete Marc-André Fleury seine glanzvolle Karriere im schwarz-goldenen Trikot, nun trafen die Pens zum Saisonauftakt auf ihren Ex-Trainer Mike Sullivan, der nach zehn Jahren an der Bande in Pittsburgh im Sommer zu den Rangers gewechselt war. Bei dessen Debüt im heimischen Madison Square Garden erwiesen sich die Gäste aus Pennsylvania als "Partycrasher" und nahmen die Punkte mit, zudem gestatteten sie den Hausherren keinen Treffer. Perfekter Start also für den fünffachen Champion: Justin Brazeau, Neuzugang aus Minnesota und mit fast zwei Metern Körpergröße bei 100 Kilo Kampfgewicht Typ "Sturmkante", traf in der Schlussminute des ersten Drittels zur Führung für die Gäste. Diese hatte bis in die Schlussphase Bestand, ehe erneut Blazeau und Blake Lizotte ins leere Tor der Rangers trafen.

Mann des Abends neben Blazeau war der lettische Schlussmann Arturs Silovs, der in seinem Debüt für die Penguins nach seiner Verpflichtung aus Vancouver alle 25 Torschüsse der Gastgeber parierte.

Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Nathan MacKinnon hat einmal mehr Franchise-Geschichte für Ex-Meister Colorado Avalanche geschrieben. Der Kanadier steuerte beim Auftaktsieg der Avs in Los Angeles zwei Assists bei und überholte damit Joe Sakic als punktbesten Spieler seit dem Umzug der Franchise zur Saison 1995/96. Der während der vergangenen Saison aus Carolina verpflichtete Tscheche Martin Necas traf doppelt für die Gäste aus Denver, zudem waren Sam Malinski und Artturi Lehkonen erfolgreich. Für die Gastgeber erzielte der Schweizer Kevin Fiala fünf Minuten vor dem Ende noch den Ehrentreffer - auf Zuspiel von Kings-Kapitän Anze Kopitar, der kürzlich angekündigt hatte, dass diese Spielzeit seine letzte sein werde.