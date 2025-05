Lesedauer: ca. 1 Minute

Ohne Nico Sturm gewinnt Meister Florida Panthers erstmals in der Serie gegen die Toronto Maple Leafs gewinnen.

Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 5:4 n.V. (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)

Serienstand: 1:2

Brad Marchand erzielte nach 15:27 Minuten in der Overtime den Siegtreffer für Florida Panthers, die damit den so wichtigen ersten Sieg in der Serie gegen die Toronto Maple Leafs feierten.

Dabei zeigte der Meister Comeback-Qualitäten, nachdem er einen 1:3-Rückstand im Mitteldrittel innerhalb von 64 Sekunden zunächst ausglich und durch den ersten Playofftreffer von Jonah Gadjovich vor der zweiten Pause erstmals in Führung ging.

Da jedoch lediglich die Gäste im dritten Drittel durch Morgan Rielly (51.) noch einen Treffer erzielten konnten, musste die Partie in die Verlängerung, wo Marchand mit seinem zweiten Playofftor der laufenden Playoffs die Partie entschied.

Nationalspieler Nico Sturm gehörte diesmal nicht zum Kader der Florida Panthers.

Winnipeg Jets - Dallas Stars 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Serienstand: 1:1

Die Winnipeg Jets glichen ihre Serie gegen die Dallas Stars mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg aus. Der Däne Nikolaj Ehlers war mit zwei Toren und einer Vorlage der Matchwinner für die Kanadier. Daneben überragte Jets-Schlussmann Connor Hellebuyck, der alle 21 Schüsse parierte und sich so den Shutout sicherte.



