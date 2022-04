Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Florida Panthers sicherten sich erstmal in ihrer Franchise-Geschichte die Presidents-Trophy als bestes Vorrundenteam der Liga. Die Edmonton Oilers sind weiter in bestechender Form und krönen erfolgreiche Aufholjagd mit Overtime-Sieg.

Die Florida Panthers sind nach dem ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen die Ottawa Senators erstmals Hauptrunden-Sieger und werden mit der Presidents-Trophy ausgezeichnet. Mit nun 122 Punkten bei nur noch einem ausstehenden Spiel sind sie nicht mehr vom Zweitplatzierten Colorado Avalanche (119 Punkte) einzuholen. Auf Seiten der Senators konnte Nationalspieler Tim Stützle in etwas mehr als 19 Minuten zwei Torschüsse verzeichnen und hatte einen Plus-Minus-Wert von -2.

Trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung nach dem ersten Abschnitt ging Nico Sturm mit den Colorado Avalanche am Ende mit 4:5 nach Penaltyschiessen gegen die Nashville Predators als Verlier vom Eis. In knapp elf Minuten Eiszeit markierte Sturm zwei Torschüsse und zwei Checks.



Ihre gute Form (sechs Sieg aus den vergangenen sieben Partien) bestätigten die Edmonton Oilers beim 5:4-Erfolg nach Verlängerung gegen die San Jose Sharks. Dabei ließen sich die Kanadier auch von einem dreimaligen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Der junge Oilers-Verteidiger Philip Broberg (20) glich mit seinem ersten NHL-Tor in der 52. Minute zum 4:4 aus und ebnete so den Weg für Edmonton in die Overtime, wo Zach Hyman mit seinem 27. Saisontreffer die Aufholjagd krönte. Leon Draisaitl war mit einer Vorlage zum 2:2 beteiligt und stellte damit mit nun 110 Scorerpunkten (55 Tore, 55 Vorlagen) seine persönliche Bestmarke aus der Spielzeit 2019-20 ein. In der kommenden Nacht hat der 26-jährige Kölner in der letzten Vorrundenpartie noch die Möglichkeit einen neuen persönlichen Bestwert aufzustellen. In der ersten Playoff-Runde treffen die Oilers auf die von Co-Trainer Marco Sturm trainierten Los Angeles Kings.



Bis zum Ende ist noch für Spannung im Kampf um die Playoff-Platzierungen geboten, da bislang lediglich die beiden Serien Minnesota Wild gegen St. Louis Blues und Edmonton Oilers gegen Los Angeles feststehen. Dagegen ist seit Mittwoch klar, dass die erfolgsverwöhnten Vegas Golden Knights erstmals in ihrer noch jungen Franchise-Geschichte die Playoffs verpassen.



Das Torhüterduo Frederik Andersen und Antti Raanta von den Carolina Hurricanes erhält die William M. Jennings Trophy, da es mit 202 Gegentoren die wenigsten der gesamten Liga kassiert hat.



Die Ergebnisse von Donnerstag, 28.04.2022 in der Übersicht:



New York Islanders – Washington Capitals 5:1



Boston Bruins – Buffalo Sabres 5:0

Ottawa Senators – Florida Panthers 0:4

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 6:3

Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning 5:2

Minnesota Wild – Calgary Flames 3:2 n.V.

Colorado Avalanche – Nashville Predators 4:5 n.P.

Edmonton Oilers – San Jose Sharks 5:4 n.V.

Vancouver Canucks – Los Angeles Kings 3:2 n.V.