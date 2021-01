Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Edmonton Oilers treffen zum Saisonstart der neuen NHL-Saison in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (4 Uhr) auf die Vancouver Canucks. Wir zeigen euch wie ihr für das Spiel einen saftigen Quotenboost bekommt.

Die Oilers um MVP Leon Draisaitl schafften in der Vorsaison zwar den Einzug in die Qualifikation um die Playoffs, mussten sich dort jedoch überraschend den Chicago Blackhawks geschlagen geben. Im Team von Coach Dave Tippet gab es in der Offseason jedoch nur geringfügige Änderungen. Die wohl aus deutscher Sicht wichtigste Änderung ist die Unterschrift von Dominik Kahun und damit der Wechsel nach Alberta. Die beiden deutschen Nationalspieler sind bereits seit Jugendzeiten befreunden und werden zusammen in einer Reihe wirbeln. Wie gut dass schon im ersten Spiel gelingen wird, werden wir Donnerstag Morgen um 4 Uhr sehen.

