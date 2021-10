Lesedauer: ca. 1 Minute

Evander Kane sorgt erneut für negative Schlagzeilen, nachdem er bereits das Trainingscamp und den Saisonstart verpasst hatte.

Die San Jose Sharks gaben bekannt, dass deren Stürmer Evander Kane für 21 Spiele von der Liga gesperrt wird. Kane soll nach Angaben mehrerer US-Medien einen gefälschten Impfausweis präsentiert haben. „Die NHL hat unserer Organisation mitgeteilt, dass Evander Kane wegen eines festgestellten Verstoßes und der Nichteinhaltung der NHL/NHLPA-COVID-19-Protokolle für 21 Spiele ohne Bezahlung gesperrt wurde “, sagten die Sharks in einer Erklärung. „Wir sind äußerst enttäuscht über seine Missachtung der von der NHL und der NHLPA aufgestellten Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle. Wir werden Evanders Status vor Abschluss der angeordneten Sperre der NHL nicht weiter kommentieren." Der 30-Jährige machte bereits mit einer Privatinsolvenz und seiner Spielsucht negative Schlagzeilen. Zuletzt beschuldigte ihn seine Ehefrau auf NHL-Spiele und auch des eigenen Teams gewettet zu haben. Die Ermittlungen hierzu ergaben jedoch keine Hinweise und wurden eingestellt. „Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen, der San Jose Sharks-Organisation und allen Sharks-Fans dafür entschuldigen, dass ich gegen die NHL-COVID-Protokolle verstoßen habe", sagte Kane in einer Erklärung. „Ich habe einen Fehler gemacht, den ich aufrichtig bereue und für den ich die Verantwortung übernehme. Während meiner Sperre werde ich weiterhin an Beratungen teilnehmen, die mir helfen, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn meine Sperre vorbei ist, plane ich, mit großem Einsatz, Entschlossenheit und Liebe zum Eishockey auf das Eis zurückzukehren." Kane dürfte am 30. November gegen die New Jersey Devils sein Comeback nach der Sperre geben. Wegen der Untersuchungen zu den Wettvorfwürfen verpasste der Kanadier bereits das Trainingscamp und den Saisonauftakt. In der abgelaufenen Saison war Kane mit 49 Scorerpunkten (22 Tore, 27 Vorlagen) bester Scorer der San Jose Sharks.