​Nach viereinhalb Monaten coronabedingter Zwangspause war es wieder soweit. Die NHL ist wieder zurück. Da es bereits am 1. August ernst wird, erhielt jedes an den Play-offs teilnehmende Team die Chance, nach der langen Spielpause wenigstens ein Vorbereitungsspiel absolvieren zu dürfen.

Am Dienstag trafen daher zum Auftakt in Toronto die Philadelphia Flyers auf die Pittsburgh Penguins aufeinander. Das Spiel fand ohne Zuschauer statt und ging mit 3:2 nach Verlängerung an Philadelphia.

Den Torauftakt fabrizierte Conor Sheary von den Pittsburgh Penguins, der einen Querpass von Guentzel maßgerecht an Philadelphias Keeper Carter Hart vorbei zur Führung nutzte. Glück für die Flyers in der zwölften Minute, als Philadelphias Sean Couturier aus naher Entfernung den Puck nicht richtig traf, die Scheibe jedoch vom Schlittschuh von Penguins-Defender Pettersson abgefälscht und unhaltbar von Keeper Matt Murray einschlug. Der Amerikaner Kevin Hayes brachte in der 20. Minute nach einem Fehler von Penguins-Stürmer Yevgeni Malkin die Flyers erstmals in Führung.

Bei ausgeglichenem Spiel blieb es im zweiten Drittel bei der knappen Führung der Flyers, die bis zur 44. Minute bestehen blieb. Pittsburgh drückte, prüfte Flyers-Torhüter Brian Elliott, der nach der Hälfte der Spielzeit für Hart ins Spiel gekommen war, zweimal, aber beim dritten Nachschuss von Jason Zucker war Elliott schließlich geschlagen. Mit dem 2:2 ging es in die Verlängerung und hier bediente in der 63. Minute Travis Konecny seinen Teamkameraden Scott Laughton mit einem langen Pass und dieser ließ sich nicht lange bitten und vollstreckte zum 3:2 für die Philadelphia Flyers.

Flyers-Kapitän Claude Giroux meinte nach der Begegnung: „Wir haben für die lange Pause erstaunlich gut gespielt. Natürlich haben wir Fehler gemacht aber am Ende fühlt sich ein Sieg immer gut an. Die Fans haben uns ziemlich gefehlt. Es war wie im Freien, dort hört man sie auch nicht. Es ist eine komische Situation und wir werden einen Weg zur Selbstmotivation finden müssen.“