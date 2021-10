Lesedauer: ca. 2 Minuten

Nico Sturm kehrt mit Minnesota in die Erfolgsspur zurück und Vegas beendet die Niederlagenserie mit einem Sieg gegen die Colorado Avalanche. Die Calgary Flames fahren den vierten Sieg in Folge ein und Tampa Bay gewinnt erstmals in der regulären Spielzeit.

Seattle Kraken - Montreal Canadiens 5:1

Die Seattle Kraken feierten den ersten Heimsieg ihrer noch jungen Franchise-Geschichte mit 5:1 gegen die Montreal Canadiens. Kraken-Keeper Philipp Grubauer hatte dabei mit 23 Paraden und einer Fangquote von 95,8 Prozent gehörigen Anteil am Erfolg. Seine größte Rettungstat hatte der 29-Jährige in der neunten Minute, als er spektakulär gegen Brendan Gallagher im Spagat rettete. Jordan Eberle und Yanni Gourde erzielten jeweils ihren ersten Saisontreffer, Matchwinner Brandon Tanev traft doppelt und Ryan Donato markierte den Schlusspunkt. Mike Hoffmann gelang der Ehrentreffer für die Kanadier, die ihre sechste Niederlage im siebten Spiel kassierten.

Vancouver Canucks - Minnesota Wild 2:3

Nico Sturm ist mit Minnesota nach der ersten Saisonpleite zurück in der Erfolgsspur. Die Auswärtspartie bei den Vancouver Canucks wurde mit 3:2 gewonnen. Sturm verzeichnete in 13:32 Minuten drei Torschüsse und gewann fünf von neun Bullys. Wild-Goalie Cam Talbot (22 Paraden) ist auch nach seinem fünften Saisoneinsatz weiter ungeschlagen.

New Jersey Devils - Calgary Flames 3:5

Der Deutschkanadier Nico Daws kam zu seinem zweiten NHL-Einsatz im Tor der New Jersey Devils und erlebte diesmal einen rabenschwarzen Abend. Nach nur etwas mehr als zwölf Minuten und drei Gegentoren bei sieben Schüssen hatte der 20-Jährige Schlussmann beim Stande von 0:3 Feierabend. Sein Backup Scott Wedgewood machte es zunächst auch nicht besser und kassierte nur 46 Sekunden nach seiner Einwechselung das 0:4. Danach fingen sich die Devils zwar, konnten aber letztendlich den vier-Tore-Rückstand aus dem ersten Durchgang nicht mehr aufholen und verloren am Ende mit 3:5. Die Torausbeute von Doppeltorschütze Andrew Mangiapane und Elias Lindholm (ein Tor) beträgt jeweils sieben Tore, womit sie zusammen mit Alex Ovechkin (Washington Capitals) auf dem ersten Rang der Torjägerliste liegen. Nach zwei Auftaktniederlagen war es für Calgary bereits der vierte Sieg (alle auswärts) hintereinander.

Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 1:5

Erstmals in dieser Saison blieben die Pittsburgh Penguins beim 1:5 gegen Stanley Cup-Sieger Tampa Bay ohne Punktgewinn. Nach einem torlosen ersten Spielabschnitt ging Tampa durch Tore von Brayden Point, Ondrej Palat und Ryan McDonagh mit 3:0 in Front. Pittsburgh setzte nochmal alles auf eine Karte und nahm bereits frühzeitig Tristan Jarry zugunsten eines sechsten Feldspielers aus dem Tor. Doch Mikhail Sergachev nutzte dies zum vorentscheidenden 4:0 in das verwaiste Tor. Zwar gelang Jason Zucker noch der Ehrentreffer, aber Alex Killorn traf zum 5:1-Endstand erneut ins leere Tor.

Die weiteren Ergebnisse von Dienstag, 26.10.2021 in der Übersicht:

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 1:3

Nashville Predators - San Jose Sharks 3:1

Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 3:4