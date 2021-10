Lesedauer: ca. 1 Minute

Detroits Rookie Lucas Raymond erzielt einen Hattrick beim 6:3-Sieg gegen die weiterhin sieglosen Chicago Blackhawks. Nico Sturm erzielt sein erstes Saisontor beim 2:5 gegen Nashville. Islanders-Torhüter Ilya Sorokin spielt beim 2:0-Erfolg gegen Vegas zum zweiten Mal in Folge zu Null und die Boston Bruins bescheren den San Jose Sharks die erste Pleite der Saison.

Minnesota Wild - Nashville Predators 2:5

Der 26 Jahre alte Augsburger Nico Sturm (10:05 Minuten Einsatzzeit) erzielte sein erstes Saisontor beim 2:5 der Minnesota Wild gegen die Nashville Predators. Es war die erste Niederlage für Minnesota in der laufenden Spielzeit, nachdem zuvor vier Siege gelangen. Bei den Predators war Kapitän Roman Josi mit einem Tor und drei Vorlagen der auffälligste Akteur, während sich Preds-Torhüter Connor Ingram bei seinem NHL-Debüt mit 33 Paraden als starker Rückhalt auszeichnetete.

Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 3:6

Moritz Seider sammelte bereits seine fünfte Torvorlage bei Detroits 6:3-Erfolg gegen die Chicago Blackhawks. Matchwinner war aber der 19-jährige Rookie Lucas Raymond, dem drei Tore und ein Assist gelang. Ebenfalls stark waren die beiden Stürmer Tyler Bertuzzi (ein Tor und zwei Vorlagen) und Dylan Larkin (drei Assists). Der 20-jährige Nationalverteidiger Seider erhielt mit 23:19 Minuten die meiste Eiszeit seines Teams und liegt mit fünf Punkten in der Scorerwertung auf dem ersten Rang der Verteidiger-Rookies. Red Wings Torhüter Thomas Greiss kam nicht zum Einsatz. Chicago kassierte die sechste Pleite im sechsten Spiel und lag in der gesamten Saison noch nicht einmal in Führung.

Vegas Golden Knights - New York Islanders 0:2

Islanders-Goalie Ilya Sorokin war mit 42 gehaltenen Schüssen und dem zweiten Shutout in Folge der Sieggarant beim 2:0-Auswärtserfolg gegen die Vegas Golden Knights. Josh Bailey (3.) brachte New York früh in Führung und Matthew Barzal (48.) machte den 2:0-Erfolg im Schlussdrittel perfekt. Nach zwei Auftaktniederlagen punkteten die Islanders in der vierten Partie (3-0-1) hintereinander. Für Vegas bedeutete es die vierte Pleite in Folge, nachdem nur der Saisonauftakt gewonnen wurde.

Boston Bruins - San Jose Sharks 4:3

Die Boston Bruins gewannen ihr Heimspiel gegen die San Jose Sharks mit 4:3. Nach vier Erfolgen war es die erste Niederlage der Kalifornier. Zum 30. Mal punkteten Brad Marchand, David Pastrnak (je ein Tor und eine Vorlage) und Patrice Bergeron (zwei Vorlagen) jeweils doppelt im gleichen Spiel. Boston führte bereits 4:1 bevor die Sharks durch die Treffer von Tomas Hertl und Timo Meier die Partie nochmal spannend machten.