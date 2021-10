Lesedauer: ca. 2 Minuten

Leon Draisaitl steuert eine Vorlage beim 3:2-Sieg nach Penaltyschießen der Edmonton Oilers gegen die Vancouver Canucks bei. Alex Ovechkin steht nun bei 732 Karrieretoren, überholte damit Marcel Dionne und rangiert nun auf Platz fünf der ewigen Torschützenliste.

Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 3:2 n.P.

Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers erfolgreich in die neue Saison gestartet. Das Heimspiel gewannen die Oilers mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Vancouver Canucks. Dabei konnte Edmonton eine 2:0-Führung durch Jesse Puljujarvi (17.) und Neuzugang Zach Hyman (38.), bei dem Leon Draisaitl (24:41 Minuten Spielzeit) mit einem klasse Querpass die Vorlage beisteuerte, nicht über die Zeit bringen. Im Schlussabschnitt glichen die Verteidiger Oliver Ekman-Larsson(53.) und Quinn Hughes (58.) spät für Vancouver zum 2:2 aus. Den Zusatzpunkt für Edmonton sicherte Kyle Turris im Penaltyschießen. Bester Spieler der Partie war

Superstar Connor McDavid mit zwei Vorlagen. Es ist so wichtig, den ersten Sieg zu erringen", sagte McDavid nach dem Spiel. „Ich denke, wir haben die ganze Zeit ein großartiges Spiel gemacht und waren einfach zu undiszipliniert und haben zu viele Strafzeiten gezogen."

Washington Capitals - New York Rangers 5:1

Alex Ovechkin hat beim 5:1-Heimsieg seiner Washington Capitals gegen die New York Rangers den nächsten Meilenstein erreicht. Nach seinen beiden Treffern hat er nun 732 Karrieretore, überholte damit Marcel Dionne in der ewigen Bestenliste. Vor ihm liegen nun nur noch Brett Hull (741), Jaromir Jagr (766), Gordie Howe (801) und Wayne Gretzky (894). „Ich wusste, dass du mich überholen würdest", sagte Dionne in einem Video, welches in der Arena im Anschluss abgespielt wurde. „Ich wusste es bei 700. Aber das Wichtigste an der ganzen Sache ist Respekt. Du hast eine besondere Qualität. Du bist ein wahrer Torjäger. Es ist unglaublich." Ein ganz anderes Highlight erlebte der 19-jährige Rookie Hendrix Lapierre, der sich direkt bei seinem NHL-Debüt über seinen ersten Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 freuen durfte. Die weiteren Treffer für Washington erzielten T.J. Oshie und Justin Schultz. Für die New York Rangers war lediglich Chris Kreider erfolgreich.

Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 4:1

Die Anaheim Ducks gewannen ihre Auftaktpartie gegen die Winnipeg Jets mit 4:1. Held des Abends war kein geringerer als der 18-jährige Schweizer Mason McTavish, der bei seinem Debüt seinen ersten NHL-Treffer und noch eine Vorlage dem Sieg beisteuerte. McTavish wurde erst im Draft 2021 an dritter Stelle von Anaheim ausgewählt und ist damit der jüngste Torschütze der Franchise. Dabei erfuhr McTavish erst kurz vor Spielbeginn, dass er in den Kader rückt, da Max Jones krankheitsbedingt passen musste. Für die weiteren Tore der Ducks waren Kevin Shattenkirk, Adam Henrique und Rickard Rakell zuständig, während Kyle Connor auf Seiten der Jets den Ehrentreffer erzielte.

Die weiteren Ergebnisse vom Mittwoch, 13.10.2021:

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 2:1

Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 4:2