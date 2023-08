Lesedauer: ca. 1 Minute

Das russische Nachwuchstalent Rodion Amirov der Toronto Maple Leafs stirbt im Altern von nur 21 Jahren an einem Hirn-Tumor.

Die Toronto Maple Leafs gaben in einer Pressemitteilung bekannt, dass der 21-jährige Rodion Amirov am Montag in Folge eines Hirntumors verstarb.

Der kanadische NHL-Klub wählte den hoch veranlagten russischen Stürmer im Draft 2020 an 15. Stelle aus und unterzeichnete mit ihm im Anschluss einen dreijährigen Einstiegsvertrag. Amirov spielte für KHL-Verein Salavat Yulaev Ufa, um sich dort weiter zu entwickeln. Als 19-Jähriger erzielte er in der Saison 2020-21 in 39 Spielen für Salavat 13 Punkte (neun Tore, vier Assists) und belegte damit den dritten Platz unter den unter 20-Jährigen in der KHL. Außerdem bestritt er in dieser Saison neun Playoff-Spiele. In der Spielzeit 2021-22 absolvierte er zehn Spiele und sammelte drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen), bevor er im Februar 2022 die Diagnose seiner Erkrankung erhielt.

Amirov verbrachte im Oktober 2022 ein paar Wochen bei den Maple Leafs. Er wurde in die Vorstellung vor dem regulären Saison-Heimauftakt gegen die Washington Capitals aufgenommen und stand hinter der Bande. Zudem wurde er von den Maple Leafs während ihrer Hockey Fights Cancer-Nacht im November 2022 ausgezeichnet, nachdem er zuvor seine vierte Chemotherapie-Behandlung abgeschlossen hatte. Zu dieser Zeit war er zu Hause in Russland und setzte seine Genesung fort.

„Die gesamte Maple Leafs-Organisation ist durch diesen tragischen Verlust am Boden zerstört“, sagte Maple Leafs-Präsident Brendan Shanahan. „Während seines mutigen Kampfes inspirierte Rodions positive Einstellung alle um ihn herum und er hinterließ bei seinen kurzen Besuchen in Toronto bleibende Eindrücke bei unserem Team und unseren Fans. Es ist unglaublich traurig zu sehen, dass ein junger Mann mit so viel Hoffnung uns so schnell genommen wird.“ . Wir sprechen Rodions Familie und Freunden unser tiefstes Beileid aus, während wir gemeinsam um diesen Verlust trauern.“