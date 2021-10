Lesedauer: ca. 1 Minute

Nächster Sieg für Thomas Greiss und Moritz Seider mit den Detroit Red Wings. Nico Sturm bleibt mit Minnesota weiter ohne Niederlage und Philipp Grubauer muss dritte Niederlage in Folge der Seattle Kraken von der Bank aus verfolgen.

Leon Draisaitl hat seine beiden ersten Saisontore beim 6:5-Erfolg der Edmonton Oilers gegen die Anaheim Ducks erzielt. Zudem bereitete er zwei weitere Treffer vor und liegt mit nun acht Scorerpunkten in geteilter Führung der NHL-Topscorer. Ebenfalls acht Zähler hat sein Teamkollege Connor McDavid auf dem Punktekonto, der in dieser Partie mit einem Tor und zwei Vorlagen ebenfalls glänzte. Draisaitl erzielte die Tore zum zwischenzeitlichen 3:2 und 6:4 womit er das Siegtor gutgeschrieben bekommt. Die Oilers lagen nach dem zweiten Drittel noch mit 3:4 in Rückstand und drehten diesen mit drei Treffern im Schlussabschnitt. Edmonton ist damit weiterhin in dieser Saison nach drei Partien ungeschlagen. Die Detroit Red Wings gewannen ihr Heimspiel gegen die Columbus Blue Jackets mit 4:1. Der deutsche Thomas Greiss stand zum zweiten Mal in der laufenden Saison im Kasten der Red Wings und war mit 22 Paraden und einer Fangquote von 95,7 Prozent ein starker Rückhalt. Der zweite Deutsche im Trikot Detroits Moritz Seider machte ebenfalls mit einer Plus-Minus-Wertung von +2, zwei Schüssen und einem Check in 21:27 Minuten (zweitmeiste Eiszeit der Red Wings) eine gute Figur. Auch Nico Sturm gewann mit den Minnesota Wild 6:5 nach Overtime gegen die Winnipeg Jets und ist damit weiter ungeschlagen. Der Nationalspieler konnte in 11:06 Minuten Einsatzzeit jedoch keine nennenswerten Aktionen verzeichnen. Star des Spiels war sein Teamkollege Joel Eriksson Ek dem ein Hattrick gelang und dabei in der Schlussminute erst den Ausgleich erzielte und in der Overtime das Siegtor schoss. Die Seattle Kraken unterlagen hingegen mit 2:4 gegen die New Jersey Devils und kassierten damit die dritte Niederlage in Folge. Torhüter Philipp Grubauer erhielt diesmal eine Pause und so kam die eigentliche Nummer drei Joey Daccord, der zuvor erst von AHL-Team Charlotte ins Team berufen wurde, zu seinem Debüt im Kraken-Trikot. Ebenfalls sein Debüt gab Yanni Gourde, der im Expansion Draft von Meister Tampa Bay ausgewählt wurde. Der 29-jährige Mittelstürmer erzielte dabei direkt eine Vorlage.

Die Ergebnisse vom Dienstag, 19.10.2021 in der Übersicht:

Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 5:2

Montreal Canadiens - San Jose Sharks 0:5

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 1:4

New Jersey Devils - Seattle Kraken 4:2

Pittsburgh Penguins - Dallas Stars 1:2 n.P.

Washington Capitals - Colorado Avalanche 6:3

Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 4:1

Chicago Blackhawks - New York Islanders 1:4

Nashville Predators - Los Angeles Kings 2:1

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 6:5 n.V.

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 6:5