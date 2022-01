Lesedauer: ca. 1 Minute

Leon Draisaitl befindet sich mit Edmonton nach der 0:6-Pleite gegen Florida weiter in der Krise.

Die siebte Niederlage in Folge kassierten die Edmonton Oilers beim 0:6 vor eigener Kulisse gegen die Florida Panthers. Zwar erwischten die Kanadier den besseren Start in die Partie, konnten jedoch kein Kapital aus ihrer Überlegenheit (17:7 Schüsse) im ersten Drittel schlagen. Stattdessen gingen die Gäste aus Florida durch Aleksander Barkov und Carter Verhaege mit 2:0 im zweiten Abschnitt in Front. Das 3:0 durch den zweiten Treffer von Barkov im dritten Abschnitt sollte bereits die Vorentscheidung sein. Am Ende brachen alle Dämme bei Edmonton und so stand ein enttäuschendes 0:6 auf der Anzeigetafeln. Der deutsche Superstar Leon Draisaitl erhielt 22:29 Minuten Eiszeit und verzeichnete dabei drei Torschüsse und scheiterte einmal am Pfosten. Bester Mann der Panthers war Torhüter Sergei Bobrovsky, der alle 40 Schüsse entschärfte und die Oilers zur Verzweiflung trieb. Es war der erste Saison-Shutout für den 33-jährigen Russen und der 35. seiner Laufbahn. Während die Panthers mit 59 Punkten bestes Team der Liga sind, liegt Edmonton, dass nur zwei der letzten 13 Spiele gewann, auf dem zweitletzten Rang der Pacific Division.

Tim Stützle markierte mit seinem sechsten Saisontor den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 2:5 der Ottawa Senators gegen Pittsburgh. Bis auf 4:5 kamen die Hauptstädter Kanadas heran - doch als sie alles auf eine Karte setzten und den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers aus dem Tor nahmen, sorgte Jake Guentzel für die Entscheidung zum 6:4-Sieg der Penguins. Die beiden Superstars der Pens Sidney Crosby und Evgeni Malkin erzielten beide jeweils einen Treffer, Verteidiger Mike Matheson war mit zwei Toren und einer Vorlage der Matchwinner.

Philipp Grubauer feierte einen 3:2-Erfolg mit den Seattle Kraken gegen die San Jose Sharks. Der Nationaltorhüter parierte 22 Schüsse und hatte so erheblichen Anteil am zweiten Sieg hintereinander. Es war erst der zwölfte Erfolg im 39. Spiel für die neue Franchise.

Die weiteren Ergebnisse von Donnerstag, 20.01.2022 in der Übersicht:

Boston Bruins - Washington Capitals 4:3

Buffalo Sabres - Dallas Stars 4:5

Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 1:2

Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 6:4

Nashville Predators - Winnipeg Jets 5:2

Edmonton Oilers - Florida Panthers 0:6

Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 1:4

Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens 4:3 n.V.