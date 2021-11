Lesedauer: ca. 2 Minuten

Ryan Getzlaf erzielt seinen 1000. Scorerpunkt, gewinnt mit Anaheim zum siebten Mal in Folge und ist nun mit den Ducks neuer Spitzenreiter in der Pacific Division. Obwohl Moritz Seider wieder punktet und Leon Draisaitl seinen siebten Doppelpack der Saison erzielt, verlieren beide mit ihren Teams.

Obwohl Leon Draisaitl seinen siebten Doppelpack der laufenden Saison erzielte, verlor er dennoch mit Edmonton 2:5 gegen die Winnipeg Jets. Mit seinen Saisontoren Nummer 16 und 17 innerhalb von 1:16 Minute zu Beginn des Schlussdrittels sorgte der Ausnahmekönner zwar nochmals für Spannung, doch der 0:4-Rückstand aus den ersten beiden Abschnitten war einfach zu groß. Die Hoffnung zunichte machte spätestens Kyle Connor mit einem Treffer in das zugunsten eines sechsten Feldspielers verwaiste Tor zum 5:2-Endstand. Draisaitl, der 25:37 Minuten auf dem Eis stand, ist nach 15 Spielen mit 33 Scorerpunkten und 17 Toren Topscorer und Torjäger der Liga. Winnipeg ist nach dem Sieg neuer Tabellenführer der Central Division, während Edmonton nach der erst vierten Niederlage im 15. Spiel den zweiten Platz der Pacific Division belegt.

Moritz Seider verbuchte seine elfte Vorlage in dieser Saison, unterlag aber dennoch mit den Detroit Red Wings 2:5 gegen die Dallas Stars. Mit 24:27 Minuten stand er von seinem Team mit Abstand am längsten auf dem Eis, verbuchte zwei Torschüsse und blockte vier Schüsse des Gegners. Nach 18 Spielen bringt es der 20-jährige Verteidiger bereits auf 13 Scorerpunkte und belegt damit den zweiten Platz in der Rookiewertung hinter Teamkollege Lucas Raymond (18 Punkte). Der gebürtige Füssener Thomas Greiss stand diesmal nicht im Tor.

Ebenfalls eine Pleite setzte es für Nico Sturm (12:22 Minuten Eiszeit) beim 1:4 seiner Minnesota Wild gegen die San Jose Sharks. Mann des Spiels mit einem Tor und einer Vorlage war der aus der Schweiz stammende Timo Meier. Minnesota bleibt trotz der Niederlage weiter in der Spitzengruppe der Central Division.

Die Anaheim Ducks sind nach dem achten Sieg hintereinander weiter die Mannschaft der Stunde. Beim 3:2 nach Verlängerung gegen die Washington Capitals traf Ducks-Rookie Trevor Zegras doppelt (Treffer zum 2:1 und Siegtor in der Overtime) und Troy Terry punktete auch im 15. Spiel in Folge. Der Mann des Spiels war aber der 36-jährige Ryan Getzlaf dem mit der Vorlage zum 1:0 von Cam Fowler der Meilenstein von 1000 Punkten in seiner NHL-Karriere, alle im Trikot der Ducks, gelang. Der Kapitän der Ducks ist damit neben Alex Ovechkin, Joe Thornton, Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Patrick Kane und Anze Kopitar der siebte noch aktive Spieler dem dieses Kunststück gelang. Getzlaf hat mit 18 Punkten (ein Tor, 17 Vorlagen) nach 17 Saisonspielen bereits seine Punktzahl aus der Vorsaison von 17 Punkten aus 48 Partien übertroffen. Anaheim hat mit 23 Zählern die Tabellenführung der Pacific Division vor den Edmonton Oilers (22) übernommen.

Die Ergebnisse von Dienstag, 16.11.2021 in der Übersicht:

Toronto Maple Leafs - Nashville Predators 3:0

Florida Panthers - New York Islanders 6:1

New York Rangers - Montreal Canadiens 3:2

Philadelphia Flyers - Calgary Flames 2:1 n.V.

Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 1:2

St. Louis Blues - Arizona Coyotes 2:3

Minnesota Wild - San Jose Sharks 1:4

Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 5:2

Dallas Stars - Detroit Red Wings 5:2

Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 2:4

Anaheim Ducks - Washington Capitals 3:2 n.V.