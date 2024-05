Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Edmonton Oilers haben trotz klarer Führung einen Fehlstart in die Playoff-Serie der zweiten Runde gegen die Vancouver Canucks hingelegt.

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 5:4

Playoff-Stand: 1:0

Die Edmonton Oilers haben einen schon sicher geglaubten Sieg zum Start der Zweitrunden-Serie gegen die Vancouver Canucks trotz einer 4:1-Führung noch mit 4:5 verloren. Dabei steuerte Leon Draisaitl zunächst die Vorlagen zu den Toren von Zach Hyman und Matthias Ekholm bei. Im zweiten Abschnitt verpasste der deutsche Superstar dann allerdings angeschlagen - laut Oilers-Coach Kris Knoblauch wegen Krämpfen und auch wegen Problemen mit der Ausrüstung - einige Zeit und wirkte im Schlussabschnitt gehemmt.

Dem Anschlusstreffer von Dakota Joshua antworteten die Oilers durch Cody Ceci und erneut Hyman mit seinem bereits neunten Tor - Liga-Bestwert - der laufenden Playoffs zur 4:1-Führung. Das 2:4 noch vor der zweiten Drittelpause von Elias Lindholm sollte aber der Anfang einer grandiosen Aufholjagd der Canucks sein. Der Treffer von J.T. Miller und ein Doppelschlag innerhalb von 39 Sekunden durch Nikita Zadorov und Connor Garland bescherte den Westkanadiern den 5:4-Heimsieg, womit sie auch das fünfte Spiel in dieser Saison gegen die Oilers gewannen und sich die Serienführung sicherten. Spiel 2 findet in der Nacht von Freitag auf Samstag erneut in Vancouver statt.

Florida Panthers - Boston Bruins 6:1

Playoff-Stand: 1:1

Die Florida Panthers haben in Spiel 2 mit einem 6:1-Erfolg den Serienausgleich - und den ersten Sieg in dieser Saison - gegen die Boston Bruins geschafft. Zu den besten Akteuren auf dem Eis gehörten vor allem Aleksander Barkov (zwei Tore, zwei Vorlagen) und Sam Reinhart (vier Vorlagen). Zwar führte Boston mit 1:0 nach dem ersten Durchgang, doch danach erzielten die Panthers sechs Tore in Folge, was sie zuvor in ihrer Franchise-Geschichte noch nie in einer Playoff-Partie schafften. Vor allem im Schlussabschnitt kochten die Emotionen hoch und es wurden insgesamt für beide Teams 148 Strafminuten verhängt. Highlight war ein Boxkampf zwischen Matthew Tkachuk und David Pastrnak, den der Tscheche zwar mit einiger Verve, aber doch mit überschaubarem Erfolg anging. Nach zwei Spielen in Florida geht die Serie nun für Spiel 3 und 4 nach Boston.