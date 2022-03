Lesedauer: ca. 1 Minute

Auston Matthews knackt bei Sieg der Maple Leafs als erster Spieler in dieser Saison die 40-Toremarke. Florida klettert wieder an die Spitze der Atlantic Division und Los Angeles festigt Playoffplatz.

Die Edmonton Oilers haben mit der 1:3-Niederlage bei den Calgary Flames die dritte Pleite in Folge hinnehmen müssen. Die beiden Topscorer der Liga Leon Draisaitl und Connor McDavid (beide 79 Punkte) blieben ohne Torbeteiligung und konnten so Edmonton nicht zu dem so dringend benötigten Sieg führen. Bei den Flames war Doppeltorschütze Tyler Toffoli der Mann des Spiels. Seit seinem Wechsel aus Montreal hat der Stürmer in zehn Partien zehn Scorerpunkte (sieben Tore, drei Vorlagen) gesammelt. „Ich glaube nicht, dass es eine Frage des Einsatzes oder Leistungsniveaus ist", sagte Leon Draisaitl. „Wir spielen mit Herzblut, aber wenn du nur ein Tor schießt, wirst du nicht viele Spiele gewinnen." Während Calgary die Tabellenführung (75) in der Pacific Division festigte, müssen die Oilers um den Anschluss an die Playoffränge bangen. Mit 64 Punkten fehlen zwar nur zwei Punkte auf einen Wildcardplatz, den aktuell die Nashville Predators mit 66 Zählern innehaben, doch hat Edmonton auch zwei Partien bereits mehr absolviert.

Die Toronto Maple Leafs siegten knapp mit 5:4 gegen die Columbus Blue Jackets. Dabei verspielten die Kanadier zunächst eine 3:0-Führung, gingen dann wieder mit 5:3 in Front und mussten nach dem Anschlusstreffer von Columbus in der Schlussminute bis zum Ende zittern. Leafs-Stürmer Auston Matthews gelang dabei sein 40. Saisontor, womit er seine Führung als Torjäger ausbaute und als erster Spieler in dieser Saison diese Marke knackte.

Co-Trainer Marco Sturm durfte über ein 3:2 nach Overtime seiner Los Angeles Kings gegen die Boston Bruins jubeln. In der regulären Spielzeit gelang den Kings erst 26 Sekunden vor Ende der Ausgleich durch Trevor Moore - Torhüter Cal Petersen hatte bereits seinen Kasten zugunsten eines sechsten Feldspielers geräumt. In der Verlängerung avancierte dann Andreas Athanasiou mit dem Siegtor zum Matchwinner für LA.

Die Florida Panthers fuhren einen ungefährdeten Sieg mit 6:1 gegen die Buffalo Sabres ein. Aleksander Barkov (ein Tor und zwei Vorlagen) und Mason Marchment (drei Vorlagen) waren die punktbesten Spieler auf dem Eis.

Beim 5:4-Erfolg der Colorado Avalanche gegen die New York Islanders bot der Schlussabschnitt mit sieben Toren das Highlight der Partie. Trotz eines 1:5-Rückstands kämpften sich die Islanders bis zum Ende mit drei Toren heran und sorgten nochmals für Spannung. Avs-Verteidiger Cale Makar war mit zwei Toren und einer Vorlage der Matchwinner für den 41. Saisonsieg des punktbesten Teams der Liga.