Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Edmonton Oilers feierten den vierten Sieg in Folge, während ein starker Moritz Seider die Shootout-Niederlage der Detroit Red Wings nicht verhindern kann.

Die Edmonton Oilers siegten im heimischen Rogers Place mit 5:2 gegen die Seattle Kraken. Leon Draisaitl steuerte je eine Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Connor McDavid (38. Saisontor) und Zach Hyman (ein Tor, zwei Vorlagen) zum 3:1 bei. Draisaitl steht nun bereits bei 70 Scorerpunkten (26 Tore, 46 Vorlagen) nach nur 44 Saisonspielen und rangiert weiter auf dem zweiten Platz der NHL-Topscorer hinter Teamkollege McDavid, der mit 84 Punkten klare Nummer eins ist. Angreifer Evander Kane stand erstmals seit seiner schweren Schnittwunde am Handgelenk, die ihn für 31 Spiele außer Gefecht setzte, für die Oilers auf dem Eis und verzeichnete die meisten Torschüssen (7) für die Kanadier. Für Seattle setze es die zweite Niederlage, nachdem zuvor eine Siegesserie von acht Partien zu Buche stand. Kraken-Torhüter Philipp Grubauer kam diesmal nicht zum Einsatz.

Moritz Seider unterlag mit den Detroit Red Wings bei den Arizona Coyotes knapp mit 3:4 im Penaltyschießen. Seider verbuchte zur 1:0-Führung durch Dylan Larkin seinen 17. Assist der laufenden Spielzeit. Der 21-jährige Nationalverteidiger erhielt mit 25:20 Minuten die meiste Einsatzzeit seines Teams und hatte neben seiner Vorlage mit fünf Checks und vier Blocks starke Werte. Arizona beendete mit dem Erfolgserlebnis eine Niederlagen-Serien von neun Spielen.

Eine 3:1-Führung sollte den Buffalo Sabres nicht reichen um einen Sieg bei den Chicago Blackhawks zu ergattern. Dabei gelang den Hawks durch Seth Jones erst in der Schlussminute der 3:3-Ausgleich, bevor der Verteidiger mit seinem zweiten Treffer der Partie in der Overtime die Aufholjagd zum 4:3-Erfolg perfekt machte. JJ Peterka stand etwas mehr als 15 Minuten auf dem Eis und verzeichnete dabei zwei Torschüsse.

Beim 5:2 der Philadelphia Flyers gegen die Anaheim Ducks avancierte Kevin Hayes mit einem Hattrick zum Matchwinner für die „Broad Street Bullies“. Die Toronto Maple Leafs trotzten einem 2:4-Rückstand und drehten dies noch in einen 5:4 Sieg in der Overtime gegen die Florida Panthers. Zum Spieler des Abends schwang sich Doppeltorschütze William Nylander mit dem Ausgleichstreffer zum 4:4 und dem Siegtor in der Verlängerung auf. Mitchell Marner baute mit zwei Vorlagen seine Punkteserie auf 19 Spiele aus.

Die Ergebnisse von Dienstag, 17.01.2023 in der Übersicht:

Philadelphia Flyers - Anaheim Ducks 5:2

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 5:4 n.V.

Washington Capitals - Minnesota Wild 2:4

Montreal Canadiens - Winnipeg Jets 4:1

Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 2:1

Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres 4:3 n.V.

Arizona Coyotes - Detroit Red Wings 4:3 n.P.

Edmonton Oilers - Seattle Kraken 5:2