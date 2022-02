Lesedauer: ca. 1 Minute

Jay Woodcroft feiert direkt bei seinem Debüt als Coach der Edmonton Oilers einen Sieg. Philipp Grubauer sitzt bei Erfolg der Seattle Kraken nur auf der Bank.

Die Edmonton Oilers haben beim Debüt ihres neuen Coaches Jay Woodcroft einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen die New York Islanders gefeiert. Im heimischen Rogers Place gingen die Kanadier in der Schlussminute des ersten Durchgangs durch Verteidiger Cody Ceci nach Vorlage von Leon Draisaitl und Connor McDavid mit 1:0 in Führung. Zach Hyman erhöhte auf 2:0, bevor Anthony Beauvillier für die Islanders verkürzte. Jesse Puljujarvi sorgte im dritten Drittel mit einem sehenswerten Treffer, bei dem er während einer Überzahlsituation einhändig im Fallen den Puck zum 3:1 im Tor unterbrachte. Leon Draisaitl stand 20:25 Minuten auf dem Eis und verzeichnete fünf Torschüsse. Mit 65 Scorerpunkten ist er nun wieder alleiniger Topscorer der Liga und seine 33 Tore reichen weiter für die geteilte Führung der Torjägerliste. Für Edmonton war es nach zwei Niederlagen, die das Aus für Trainer Dave Tippett bedeuteten, ein wichtiger Sieg im Kampf um einen Playoffplatz. Auf diesen fehlen aktuell vier Punkte, wobei Edmonton auch noch vier Spiele mehr als die achtplatzierten Anaheim Ducks zu absolvieren hat.

Die Kalifornier unterlagen zu Hause im Honda Center den Seattle Kraken mit 3:4. Seattle entführte die beiden Punkte erst nach einem späten Treffer von Jordan Eberle in der 59. Minute. Sowohl Ryan Donato für Seattle, als auch Ducks-Youngster Isac Lundeström trafen doppelt. Philipp Grubauer kam diesmal nicht zum Einsatz und machte für Chris Driedger (24 Paraden) Platz im Tor. Trotz des 16. Saisonsiegs bleiben die Kraken Schlusslicht der Pacific Division.

Die Tampa Bay Lightning siegten knapp mit 4:3 gegen die Arizona Coyotes. Steven Stamkos war mit zwei Treffern der Matchwinner für den Titelverteidiger. In einer engen Partie siegten die Dallas Stars mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Winnipeg Jets. Winnipeg rettete sich mit dem Ausgleichstreffer durch Mark Scheifele erst 32 Sekunden vor Ende in die Overtime. Jason Robertson sorgte hier mit seinem 20. Saisontor für den Extrapunkt und den Sieg der Dallas Stars.