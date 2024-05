Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Edmonton Oilers haben in Spiel 4 zunächst eine 2:0-Führung verspielt, bevor sie noch mit dem Siegtreffer in der Schlussminute die Serie gegen Vancouver ausglichen.

Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 3:2

Playoff-Stand: 2:2

Mit einem Kraftakt in einer dramatischen Schlussphase schafften die Edmonton Oilers den 2:2-Serienausgleich gegen die Vancouver Canucks. Einmal mehr unterstrich Leon Draisaitl mit seinem bereits achten Playoff-Tor - in klassischer Manier im Powerplay per Direktschuss vom rechten Bullypunkt - zum 1:0 seine starke Verfassung. Ryan Nugent-Hopkins erhöhte im zweiten Abschnitt auf 2:0, womit die Oilers sich auf Siegkurs befanden. Doch der Anschlusstreffer von Conor Garland gab den Westkanadiern neuen Auftrieb und Joshua Dakota belohnte die Bemühungen bei gezogenem Torhüter in der 59. Minute mit dem Ausgleich. Doch Edmonton hatte noch einen Pfeil im Köcher und wollte unbedingt die Verlängerung vermeiden. Die Oilers setzen sich in der Offensivzone fest, Draisaitl bekam den Puck hinter dem Tor und spielte mit viel Übersicht Verteidiger Evan Bouchard an der blauen Linie an, der mit einem verdeckten Schuss das 3:2 markierte und den Rogers Place in ein Jubelmeer verwandelte. Leon Draisaitl baute mit den beiden Torbeteiligungen sein Punktekonto auf 20 Zähler (acht Tore, zwölf Vorlagen) aus und ist damit vor seinen Teamkollegen Connor McDavid (18) und Evan Bouchard (15) Playoff-Topscorer.

Florida Panthers - Boston Bruins 1:2

Playoff-Stand: 3:2



Nachdem die Boston Bruins zuletzt kein Mittel gegen die Offensivstärke der Florida Panthers fanden, konnten sie in Spiel 5 mit einem 2:1-Erfolg die Serie auf 2:3 verkürzen und das vorzeitige Playoff-Aus vermeiden. Bruins-Schlussmann Jeremy Swayman war mit 28 Paraden der große Rückhalt. Daneben avancierte Abwehrspieler Charlie McAvoy mit dem Siegtreffer und einer Vorlage zum Matchwinner. Die Serie kehrt für Spiel 6 zurück nach Boston, wo die Bruins im heimischen TD Garden erneut gewinnen müssen.