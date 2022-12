Lesedauer: ca. 1 Minute

Leon Draisaitl hatte zuletzt in fünf Spielen hintereinander für die Oilers getroffen, blieb nun aber ohne Punkte.

Zweimal führten die Edmonton Oilers in ihrem Heimspiel gegen die Washington Capitals, standen aber am Ende mit leeren Händen da. Im Zusammenspiel mit Aliaksei Protas, der Nic Dowd aus Bedrängnis mit einem Rückpass bediente, traf Dowd nach 47 Minuten aus kurzer Distanz zur 3:2-Führung für die Gäste aus der US-Hauptstadt. Es war der Siegtreffer für die Caps, denn die Oilers konnten trotz 11:9 Torschüssen im Schlussabschnitt und fast eineinhalb Minuten mit dem sechsten Feldspieler den Ausgleich nicht mehr erzwingen.

An Oilers-Torwart Brett Skinner lag die Niederlage jedoch nicht: Der junge Lokalmatador, der in Edmonton geboren wurde, parierte 47 von 50 Torschüssen der Capitals. Bei den Oilers kehrte Stürmer Kailer Yamamoto in die Startaufstellung zurück, während Zach Hyman wegen einer nicht näher benannten Verletzung nicht auflaufen konnte.



Die Vancouver Canucks lagen in ihrem Heimspiel gegen die Montreal Canadiens im ersten Drittel bereits mit 0:4 und nach 49 Minuten mit 5:6 zurück. Doch 85 Sekunden vor dem Ende traf Andrej Kuzmenko zum späten 6:6-Ausgleich, als er in Überzahl einen Schuss von JT MIller abfälschte. Nach 13 Sekunden in der fälligen Verlängerung war das Spiel beendet: Habs-Verteidiger Mike Matheson kam in der eigenen Zone zu Fall, Vancouvers Elias Petterson schnappte sich die Scheibe und schob sie Montreals Schlussmann durch die Schoner ins Tor zur Entscheidung.



Ebenfalls zurück lag Liga-Primus Boston Bruins im Spitzenspiel gegen die Vegas Golden Knights: Nach nicht einmal 21 Minuten hatten die Gäste aus dem Wüstenstaat drei Tore erzielt durch Paul Cotter (2) und Jonathan Marchessault. Dann aber erwachten die Bruins und gaben in den letzten beiden Dritteln 29 Torschüsse ab - gegenüber 15 Versuchen der Golden Knights. Sie wurden für ihren Aufwand belohnt, denn die "Big Guns" der Hausherren trafen: Brad Marchand (34.), David Pastrnak (40.) und Taylor Hall (44.) gleichen die Partie aus. So ging es in die Verlängerung, die aber trotz einer Strafe gegen Vegas' Derek Roy keinen Sieger brachte.

Daher musste der Schusswettbewerb entscheiden. Darin konnte nur Reilly Smith als zehnter Schütze seinen Versuch unterbringen und sicherte den Gästen als bestes Team der Western Conference den Auswärtssieg. Für die Bruins endete hingegen die Rekordserie von 14 Heimsiegen in Folge seit Saisonbeginn.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

Philadelphia Flyers - Colorado Avalanche 5:2

Calgary Flames - Arizona Coyotes 3:2

New York Rangers - St. Louis Blues 6:4