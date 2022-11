Lesedauer: ca. 1 Minute

Colorados Verteidiger Cale Makar stellt beim 3:2-Auswärtssieg in Dallas einen NHL-Rekord auf.

Die New Jersey Devils haben in der vergangenen Nacht mit 5:2 auf eigenem Eis gegen die Edmonton OIlers gewonnen. Dabei fuhren die Devils Sieg Nummer 13 hintereinander ein egalisierten damit einen Franchise-Rekord. Für die Oilers erzielte Leon Draisaitl in Überzahl seinen elften Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Kurioses aus der Statistik-Abteilung: Devils-Stürmer Nico Hischier hat in 14 Spielen gepunktet - alle 14 haben die Devils gewonnen. Und die Devils haben in dieser Saison alle ihre neun Partien gegen kanadischen Teams gewonnen. Mit 32 Punkten führen sie souverän die Metropolitan Division an und sind nach den Boston Bruins das derzeit zweitbeste Team der Liga.

Die Bruins gewannen mit 5:3 bei Vizemeister Tampa Bay Lightning. Dabei erzielte Bruins-Kapitän Patrice Bergeron seinen 1000. Punkt (1235 Spiele). Ebenfalls einen Scoring-Meilenstein erreichte Colorados Top-Verteidiger Cale Makar. Beim 3:2-Shootout-Sieg der Avs in Dallas erzielte er nach zehn Minuten im ersten Drittel die 1:0-Führung für den amtierenden Meister. Es war sein 200. NHL-Punkt. Damit ist er nicht nur der Defender, der diesen Meilenstein am schnellsten erreicht hat, sondern auch bislang der einzige Verteidiger, dem dies in weniger als 200 Spielen gelang. Der Kanadier benötigte lediglich 195 Partien, womit er Legenden wie Sergej Zubov, Brain Leetch, Phil Housley und Denis Potvin hinter sich ließ.



Von solchen Werten kann Tim Stützle von den Ottawa Senators (noch?) nur träumen. Zwar gelang ihm im deutschen Duell gegen die San Jose Sharks sein siebtes Saisontor, als sein Sturmpartner Brady Tkachuk die Scheibe hinter dem Sharks-Tor aus der Luft angelte und sie sogleich an den in den Slot aufgerückten Tim Stützle weitergab, der aus kurzer Entfernung mit einem platziereten Schuss abschloss. Stützle konnte damit die 1:5-Niederlage der Senators und die damit die elfte Pleite in dieser Spielzeit aber nicht verhindern. Sein deutsches Gegenüber Nico Sturm kam in der Partie nicht zum Einsatz.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:



Philadelphia Flyers - Calgary Flames 2:5

Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 4:3 (OT)

Toronto Maple Leafs - New York Islanders 2:3 (OT)

St. Louis Blues - Anaheim Ducks 3:1

Nashville Predators - Arizona Coyotes 4:3 (SO)

Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 4:5