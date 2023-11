Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Detroit Red Wings holen gegen die Montreal Canadiens einen Punkt, die Ottawa Senators verlieren in Vancouver.

Liga-Schlusslicht San Jose Sharks feierte den zweiten Sieg in Folge. Sie gewannen auf eigenem Eis mit 3:2 gegen die ebenfalls strauchelnden Edmonton Oilers. Dabei lieferte der Augsburger Nico Sturm die Vorlage zur 3:1-Führung für die Kalifornier - es war sein erster Punkt in dieser Spielzeit zum Siegtreffer für die Sharks, denn die Oilers konnten in der Folge nur noch verkürzen. Leon Draisaitl gab eine Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, Connor McDavid blieb ohne Punkte.

Die Kanadier haben damit ihr viertes Spiel in Folge verloren und nur eine ihrer letzten neun Partien gewonnen. Es wird in den nächsten Tagen spannend zu beobachten, ob die Organisation Konsequenzen zieht und personelle Veränderungen vornimmt. Denn dass die Mannschaft derzeit unter ihren Möglichkeiten spielt, ist offensichtlich.

Ebenfalls nicht ganz zufrieden sein dürfte man zur Zeit in Ottawa sein, denn die Senators sind im Moment weit entfernt von einem Play Off-Platz und werden das wohl auch noch eine ganze Weile bleiben - es sei denn, sie starten eine Siegesserie. Letzte Nacht verloren sie jedoch bei den Vancouver Canucks. Tim Stützle blieb bei der 2:5-Niederlage an der kanadischen Pazifikküste ohne Punkte.

Gleich deren vier (je zwei Tore und Assists) erzielte Jungstar Connor Bedard beim 5:3-Auswärtssieg gegen Ex-Meister Tampa Bay Lightning. Es war sein erstes NHL-Spiel, in dem er mehrfach punktete. Lukas Reichel blieb dabei in mehr als 14 Minuten Eiszeit ohne Punkte.



Im "Original Six"-Duell zwischen den Montreal Canadiens und den Detroit Red Wings behielten die Kanadier in der Verlängerung die Oberhand. Sie waren in der regulären Spielzeit zweimal in Führung gegangen, diese konnten die Red Wings aber jeweils ausgleichen. In der Schlussminute der Overtime markierte Cole Caufield den 3:2-Siegtreffer. Moritz Seider blieb in gut 20 Minuten Eiszeit ohne Punkte, setzte aber vier Hits und gab drei Torschüsse ab.

Beim 4:3-Auswärtssieg der Seattle Kraken in Colorado parierte Philipp Grubauer im Tor der Gäste 23 von 26 Schüssen seines Ex-Clubs. Mann des Abends war Kraken-Stürmer Oliver Bjorkstrand, der 32 Sekunden vor dem Ende den Siegtreffer für seine Mannschaft erzielte.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht:

Boston Bruins - New York Islanders 5:2

New York Rangers - Minnesota Wild 4:1

Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 2:5

St. Louis Blues - Arizona Coyotes 2:1

Nashville Predators - Winnipeg Jets 6:3

Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 3:4 (OT)