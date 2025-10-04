47-jähriger bleibt bis 2028/29

Edmonton Oilers verlängern Vertrag mit Cheftrainer Kris Knoblauch

04.10.2025, 10:41 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Edmonton Oilers belohnen damit die gute Arbeit des Kanadiers, der das Team zwei Jahre in Folge in das Stanley Cup-Finale führte.

Die Edmonton Oilers haben am Freitag Cheftrainer Kris Knoblauch mit einem Dreijahresvertrag bis zur Saison 2028/29 ausgestattet. Knoblauch übernahm das Team am 12. November 2023 von Jay Woodcroft und führte die Oilers seither zu zwei aufeinanderfolgenden Stanley-Cup-Finals.

Nachdem Edmonton in die Saison 2023/24 mit einer schwachen Bilanz von 3-9-1 gestartet war, drehte Knoblauch das Blatt und brachte die Mannschaft zu einer beeindruckenden Bilanz von 48-16-5. Die Oilers erreichten schließlich das Finale, mussten sich dort aber in sieben Spielen den Florida Panthers geschlagen geben. In seiner ersten kompletten Saison 2024/25 führte der 47-jährige Kanadier sein Team erneut in die Endrunde. Edmonton beendete die Hauptrunde mit 48 Siegen, 29 Niederlagen und 5 Niederlagen nach Overtime/Shootout und schied nach einer starken 12-4-Bilanz in den Playoffs erneut im Finale gegen Florida aus – diesmal nach sechs Spielen.

„Teil dieses Teams zu sein, war in den letzten Jahren einfach phänomenal“, sagte Knoblauch. „Ich bin sehr glücklich, für diese Organisation arbeiten zu dürfen, und fühle mich gesegnet, mit so talentierten und charakterstarken Spielern zusammenzuarbeiten, die alle dasselbe Ziel haben – zu gewinnen.“

Knoblauch zeigte sich erleichtert über die Vertragsverlängerung, die ihm Sicherheit für die kommende Saison gibt – besonders nachdem der Start im Vorjahr holprig verlief. „In der NHL weiß man nie, was passiert. Wenn man mal langsam startet, ist es schön, wenn solche Dinge geregelt sind. Jetzt können wir uns voll auf die Saison konzentrieren. Mit dieser Sicherheit kann ich meine ganze Aufmerksamkeit auf das nächste Spiel richten.“

Der Fokus liegt nun darauf, mit einer hochkarätig besetzten Mannschaft den entscheidenden Schritt zum Stanley Cup zu machen. Das Team wird weiterhin von Kapitän Connor McDavidund Leon Draisaitl angeführt. McDavid kann am Ende der kommenden Saison zum Unrestricted Free Agent werden. „Wir haben einige der besten Spieler der Welt – und zugleich Spieler mit großem Charakter“, betonte Knoblauch. „Zwei der Besten in einem Team zu haben, ist ein großes Glück, aber noch wichtiger ist, wie sehr sie gewinnen wollen und wie sehr sie den Teamgedanken leben.“

Bevor Knoblauch zu den Oilers kam, trainierte er die Hartford Wolf Pack, das AHL-Farmteam der New York Rangers und war zuvor Assistenztrainer bei den Philadelphia Flyers (2017–2019). Zudem coachte er Connor McDavid drei Jahre lang bei den Erie Ottersin der Ontario Hockey League.