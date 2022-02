Lesedauer: ca. 2 Minuten

Jay Woodcroft hat seit der Übernahme des Traineramts in Edmonton das Potenzial des Teams wieder erweckt.

Die Edmonton Oilers bleiben in der Erfolgsspur: Im Prestige-Duell gegen die Winnipeg Jets gewannen sie ihr fünftes Spiel in Folge. Unter dem neuen Trainer Jay Woodcroft hat das Team noch nicht verloren. Beim 4:2-Auswärtssieg erzielte Kapitän Connor McDavid ein Tor und zwei Assists, Leon Draisaitl leistete die Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:0-Führung. Zwar kamen die Gastgeber aus der Provinz Manitoba im Schlussdrittel noch zu zwei Treffern durch Adam Lowry und Kyle Connor, konnten aber den Ausgleich nicht mehr erzwingen. Drei Sekunden vor dem Ende traf Darnell Nurse noch ins leere Tor zum Endstand.



Das vielleicht wichtigste Tor des Abends schoss Zach Hyman: Er traf nach zwölf Minuten im ersten Drittel in Überzahl zur Führung für die Oilers. In 15 Partien haben sie den ersten Treffer erzielt - und jedes dieser Spiele am Ende auch gewonnen. Connor McDavid hat nun mit 71 Scorerpunkten die alleinige Führung in der Topscorerwertung vor Nationalspieler Leon Draisaitl übernommen, mit 69 Zählern folgt. Allerdings ist der 26-jährige Kölner mit 35 Toren weiter bester Torschütze der Liga.

Knappe Niederlagen für Ottawa und Seattle - Stüztle schießt Saisontor Nummer Zehn

Edmontons ewiger Rivale aus Calgary gewann knapp mit 2:1 gegen die Seattle Kraken und feierte damit den achten Sieg hintereinander. Beim Liga-Neuling zeigte der deutsche Torwart Philipp Grubauer eine starke Leistung: Er parierte 35 von 37 Schüssen, konnte die Niederlage seines Teams aber nicht verhindern. Das entscheidende Tor erzielte Elias Lindholm nach gut sieben Minuten im Schlussabschnitt und verlängerte damit seine Torserie auf sieben Spiele in Folge. Für Kraken-Abwehrmann Mark Giordano war es das erste Spiel bei seinem ehemaligen Verein, nachdem er vor der Saison nach 15 Spielzeiten für Calgary im Expansionsdraft nach Seattle wechselte.

Tim Stützle erzielte für die Ottawa Senators sein zehntes Saisontor und half dabei, seinem Team einen Punkt gegen die Boston Bruins zu sichern. Er glich die schnelle Führung der Gäste im ersten Drittel durch Jake DeBrusk gut vier Minuten später aus, als er nach einem abgefälschten Schuss von Artem Zub den Abpraller verwertete. Brandon Carlo brachte die Boston Bruins noch im ersten Drittel wieder in Führung. Diese hatte auch bis in Schlussphase Bestand. Erst vier Minuten vor dem Ende glich Nick Holden erneut aus. In der fälligen Verlängerung traf Bostons Torjäger David Pastrnak mit einem Direktschuss vom linken Bullykreis in bester Ovechkin-Manier.



Die St. Louis Blues siegten im Duell gegen die Toronto Maple Leafs mit 6:3. Mann des Spiels war Pavel Buchnevich mit zwei Treffern.

Beim 5:3-Erfolg der Los Angeles Kings, bei denen Marco Sturm Assistenztrainer ist, gegen die Arizona Coyotes glänzten Drew Doughty und Adrian Kempe mit jeweils zwei Toren und einer Vorlage. Mit den Anaheim Ducks war auch das zweite kalifornische Team siegreich. 7:4 lautete das Ergebnis gegen die Vancouver Canucks.



Holger Neumann / Timo Helfrich