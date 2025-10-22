Meilenstein für Sidney Crosby

Edmonton Oilers siegen im deutschen Duell, Utah Mammoth schlagen Ex-Meister

22.10.2025, 08:56 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Islanders-Rookie Matthew Schaefer schreibt NHL-Geschichte.

Anzeige

Ottawa Senators - Edmonton Oilers 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1 - OT)

Mit einem Doppelschlag innerhalb von nur 96 Sekunden glichen die Senators das deutsche Duell zwischen Tim Stützle und Oilers-Superstar Leon Draisaitl. Den 1:2-Anschlusstreffer aus Sicht der Sens erzielte Dylan Cozens nach nur 13 Sekunden im Schlussdrittel im Powerplay, auf Zuspiel von Tim Stützle. Thomas Chabot glich aus - so ging die Partie in die Verlängerung. Zur Hälfte der Zusatzschicht traf Jake Walman, ebenfalls mit einem Mann mehr auf dem Eis, für die Gäste aus Alberta zum Sieg.

Connor McDavid erzielte in der Partie sein erstes Saisontor, Leon Draisaitl bereitete die zwischenzeitliche 2:0-Führung vor durch Isaac Howard vor. Der junge US-Amerikaner erzielte sein erstes NHL-Tor. Stuart Skinner im Tor der Oilers feierte seinen 100. Sieg.

Mit dem Sieg, in dem Oilers-Angreifer Adam Henrique seine 1000. Partie in der besten Liga absolvierte, setzte das Team aus Edmonton bei seinem fünf Spiele währenden Roadtrip nach drei Niederlagen in Folge einen versöhnlichen Abschluss.

Unter den Zuschauern in der kanadischen Hauptstadt war auch der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Kanada, Matthias Lüttenberg, der nach der Partie natürlich noch Foto mit den beiden deutschen Eishockey-Botschaftern in Kanada machte.

Utah Mammoth - Colorado Avalanche 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0 - OT)

JJ Peterka blieb beim Sieg der Mammoth zwar ohne Scorerpunkte, konnte sich aber über zwei Zähler für seine Mannschaft gegen den furios gestarteten Ex-Meister aus Denver freuen. Dylan Guenther traf nach 33 Sekunden in der Overtime zum Sieg für Utah.

Bei der Partie zwischen den New York Islanders gegen die San Jose Sharks trafen die Top-Drafts der letzten beiden Jahre aufeinander, Matthew Schaefer und Macklin Celebrini. Dabei setzte sich der junge Verteidiger der Isles durch: Seine Mannschaft gewann mit 4:3, er selbst erzielte ein Tor und gab eine Vorlage - und erreichte damit das erste Mehr-Punkte-Spiel seiner Karriere, zudem ist er nun der jüngste Verteidiger der NHL-Geschichte, der je ein Siegtor erzielt hat. Sidney Crosby traf beim 5:1-Sieg seiner Pittsburgh Penguins gegen die Vancouver Canucks und überholte damit Mario Lemieux als besten Punktesammler der Franchise-Geschichte - Hauptrunde und Play-Offs zusammengerechnet. Die Boston Bruins mit Marco Sturm an der Bande verloren bei der Rückkehr von Panthers-Stürmer Brad Marchand an seine langjährige Wikungsstätte mit 3:4. Carter Verhaeghe traf 26 Sekunden vor dem Ende für den amtierenden Meister, der nach zuletzt vier Niederlagen in Folge seinen ersten Sieg feierte.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht auf einen Blick:

Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Washington Capitals - Seattle Kraken 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

St. Louis Blues - Los Angeles Kings 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 - OT)

Nashville Predators - Anaheim Ducks 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Dallas Stars - Columbus Blue Jackets 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)