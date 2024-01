Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Detroit Red Wings kassieren im zweiten Drittel vier Gegentore und verlieren bei den Dallas Stars.

Die Edmonton Oilers sind im Moment nicht zu stoppen: Sie gewannen auf eigenem Eis mit 4:1 gegen die Columbus Blue Jackets und schraubten damit ihre Rekordserie auf 14 Siege in Folge. Beim Stand von 1:1 traf Evander Kane nach fünf Minuten im Schlussdrittel zur erneuten Führung für die Gastgeber, die Connor McDavid nach Vorarbeit von Leon Draisaitl nur 55 Sekunden später ausbaute, ehe Dylan Holloway, gebürtig ausgerechnet aus Calgary, fünf Minuten vor dem Ende alles klar machte. Mann des Spiels war erneut Stuart Skinner, der im Tor der Oilers 27 von 28 Torschüssen der Gäste parierte (Fangquote: 96,4 Prozent).

Immerhin zweimal hintereinander gewannen die Ottawa Senators. Sie siegten im Derby gegen die Montreal Canadiens - die Metropole liegt nur rund 220 Kilometer von Kanadas Haupstadt entfernt - mit 4:1. Dabei gab Tim Stützle eine Vorlage.

Ein doppeltes Erfogserlebnis feierten Nico Sturm und die San Jose Sharks. Sie gewannen mit 3:2 nach Verlängerung gegen die New York Rangers. Nach ihrem Erfolg gegen die LA Kings war es der zweite Sieg hintereinander. Dabei glichen Ryan Carpenter und Nico Sturm im Schlussdrittel einen 0:2-Rückstand aus. Sturm fing einen Pass der Rangers hinter deren eigenem Tor ab und schoss Shesterkin im Tor der Blue Shirts geschickt an den Schlittschuh, von wo der Puck über die Linie zu Sturms drittem Saisontor trudelte. Tomas Hertl sicherte den Kaliforniern nach 89 Sekunden in der Overtime den Zusatzpunkt. Sturm bekam nach der Partie noch ein Sonderlob von seinem Goalie Mackenzie Blackwood: "Er ist ein hart arbeitender Spieler und ehrlicher Spieler. Es ist toll zu sehen, dass er auf diese Weise belohnt wird."



Die Buffalo Sabres verloren - ohne Punkte von JJ Peterka - bei den Anaheim Ducks ebenso wie die Detroit Red Wings vor eigenem Publikum gegen die Dallas Stars. Das Team von Moritz Seider kassierte bei einer 2:1-Führung im Mitteldrittel vier Tore hintereinander und konnte im Schlussdrittel nur noch zum 4:5-Endstand aus ihrer Sicht verkürzen. Etwas Hoffnung können die Red Wings aus der Tatsache ziehen, dass Patrick Kane noch vor dem All Star Game, das am übernächsten Wochenende in Toronto stattfindet, zurückkehren könnte.



Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:



Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 3:6

New York Islanders - Vegas Golden Knights 2:3

Minnesota Wild - Washington Capitals 5:3

Calgary Flames - St. Louis Blues 3:4