Lesedauer: ca. 2 Minuten

Drei Minuten vor dem Ende erzielt Zach Hyman die entscheidende Führung für die Oilers, die wieder NHL-Geschichte schreiben.

Vegas Golden Golden Knights - Edmonton Oilers 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

Serienstand: 0:1

Mit drei Toren im Schlussdrittel fuhren die Oilers den fünften Sieg in Serie in diesen Playoffs ein. Dabei kamen sie jedesmal nach einem Rückstand zurück. Diese fünf Comeback-Siege in Folge sind ein neuer NHL-Rekord für die Playoffs.

Mark Stone hatte die Gastgeber in Nevada mit zwei schnellen Toren im ersten Drittel in Führung gebracht, ehe Routinier Cory Perry dreieinhalb Minuten vor der ersten Sirene den Anschlusstreffer für die Kanadier erzielte. Trotz 12:1 Torschüssen für die Oilers im Mittelabschnitt konnten sie zunächst keinen weiteren Treffer erzwingen. Dafür waren sie im Schlussdrittel umso effizienter: Sechs Torschüsse, drei Treffer!

Es war noch keine Minute gespielt, als Leon Draisaitl spektakulär ausglich: Nach einem entschlossenen Antritt von Connor McDavid schoss Evan Bouchard von der blauen Linie, sein Puck wurde abgefälscht - und Leon Draisaitl bugsierte ihn mit der Rückhand aus der Luft direkt vor das Tor der Golden Knights, wo sie vom Schoner von Schlussmann Adin Hill ins Tor trudelte. Zach Hyman stellte drei Minuten vor dem Ende nach einem gut strukturierten Angriff der Oilers per Schlagschuss aus halbrechter Position auf 3:2 aus der Gäste, ehe Connor Brown mit einem sehenwerten Alleingang nach einem geblockten Schuss der Gastgeber auf 4:2 erhöhte, noch bevor die Hausherren ihren Torwart vom Eis nahmen.

Damit haben sich die Oilers den Heimvorteil zunächst von den Golden Knights zurückgeholt, die ihrerseits allerdings stark genug sind, um in Edmonton zu gewinnen.

„Wir wünschen uns natürlich einen besseren Start - das erste Tor erzielen und dann durchziehen", sagte Oilers-Trainer Kris Knoblauch. „Ich denke aber, wenn man sich eine Phase aussuchen kann, in der man am stärksten ist, dann will man das im dritten Drittel sein, denn da wird es darauf ankommen."

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 1:2 (OT - 0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Serienstand: 0:1

Ebenfalls einen Auswärtssieg zum Serienauftakt landeten die Carolina Hurricanes in Washington. "Throw pucks to the net and good things will happen" - so geschehen nach drei Minuten in der Verlängerung: Carolinas Jaccob Slavin schleuderte die Scheibe mit einem nicht einmal sonderlichen harten Handgelenkschuss von der blauen Linie Richtung Tor der Capitals - und irgendwie fand sie durch vier Spieler hindurch den Weg ins Tor der Gastgeber zur Entscheidung für die Canes.

In der regulären Spielzeit hatte Logan Stankoven die Führung der Hauptstädter aus dem Mittelabschnitt durch Aleksei Protas zur Mitte des Schlussdrittels egalisiert.



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅