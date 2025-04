Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Carolina Hurricanes eliminieren die New Jerse Devils und stehen als erstes Team in der zweiten Runde.

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Serienstand: 2:3

Die Edmonton Oilers haben sich mit dem dritten Sieg in Folge die erstmalige Serienführung gegen die L.A. Kings geholt und können damit in Spiel 6 vor heimischer Kulisse den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

Die Führung der Kings durch Andrei Kuzmenko (24.) glich Evander Kane nicht mal drei Minuten später wieder aus. Die erstmalige Führung für Edmonton markierte Verteidiger Mattias Janmark im Schlussabschnitt, welche sich die Kanadier nicht mehr nehmen ließen. Stattdessen machte Ryan Nugent-Hopkins per Emptynetter nach Zuspiel der beiden Superstars Leon Draisaitl und Connor McDavid alles klar.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag empfängt Edmonton die Los Angeles Kings im heimischen Rogers Place.

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Serienstand: 3:2

Die Ottawa Senators haben den zweiten Sieg in Folge gefeiert und damit erneut das frühzeitige Saisonaus verhindert. In Spiel 5 war Nationalspieler Tim Stützle mit einem Tor und zwei Vorlagen ein ganz entscheidender Faktor für den Erfolg seines Teams. Daneben avancierte Sens-Goalie Linus Ullmark mit 29 Paraden und einem Shutout zum Matchwinner.

Ottawa ging in der 24. Spielminute durch Thomas Chabot in Führung, bevor Dylan Cozens in Unterzahl auf 2:0 erhöhte. Für den 4:0-Endstand sorgten Stützle (58.) und Brady Tkachuk (60.) jeweils per Emptynetter.

Spiel 6 findet am Donnerstag in Ottawa statt, wo Toronto zum dritten Mal die Chance auf das Weiterkommen in die nächste Runde hat. Kein gutes Omen für die Leafs, die aus den vergangenen 14 Spielen zum Weiterkommen nur eines gewinnen konnten.

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 5:4 n.V. (0:3, 4:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Serienstand: 4:1

Die Carolina Hurricanes stehen als erstes Team in der nächsten Runde der diesjährigen Playoffs und haben die New Jersey Devils in den Sommerurlaub geschickt.

Sebastian Aho erzielte nach 4:17 Minuten in der zweiten Overtime den Siegtreffer für Carolina.

Zuvor lag New Jersey nach 9:55 Minuten bereits mit 3:0 in Front. Die Hurricanes egalisierten allerdings bis zur zweiten Pause auf 4:4. Da keinem Team in regulären Spielzeit und auch in der ersten Verlängerung gelingen sollte, sorgte dann Aho für den vielumjubelten Siegtreffer.

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 3:2 n.V. (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Serienstand: 3:2

Einen Overtime-Erfolg und die damit verbundene 3:2-Serienführung feierten die Vegas Golden Knights gegen die Minnesota Wild.

Zweimal ging Vegas in Führung, zweimal glich Minnesota aus. So musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen, wo Brett Howden nach 4:05 Minuten zum Matchwinner avancierte.



