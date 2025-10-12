Alle 32 Teams im Einsatz

Edmonton Oilers feiern ersten Saisonsieg, Boston mit Marco Sturm weiter ungeschlagen

12.10.2025, 08:27 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

JJ Peterka gewinnt mit den Utah Mammoth gegen Nashville. Die Detroit Red Wings fahren ihren ersten Saisonsieg ein.

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Mit zwei Toren im Mittelabschnitt legten die Oilers den Grundstein zum Sieg: Noah Philp, der aus der Provinz Alberta stammt, erzielte mit 27 Jahren seinen ersten NHL-Treffer, auch Neuzugang Andrew Mangiapane war erfolgreich für die Gäste. Brock Boeser stellte nach 47 Sekunden im Schlussdrittel den Anschluss her für die Canucks, aber Leon Draisaitl machte in der Schlussphase mit dem Empty Netter alles klar für die Oilers.

Zu Boesers Treffer leistete Quinn Hughes die Vorabeit und überholte damit Alexander Edler als punktbesten Verteidiger der Canucks-Historie.

Boston Bruins - Buffalo Sabres 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Die Boston Bruins bleiben auch im dritten Spiel unter ihrem neuen Trainer Marco Sturm ungeschlagen. Gegen die Buffalo Sabres gewannen sie durch Tore von Pavel Zacha und Mark Kastelic um dem Empty Netter von Sean Kuraly nach dem zweischenzeitlichen Anschlusstor von Jason Zucker mit 3:1.

Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs 6:3 (0:2, 3:0, 3:1)

Im Klassiker gegen die Toronto Maple Leafs drehten die Red Wings zunächst einen 0:2-Rückstand mit drei unbeantworteten Toren im Mittelabschnitt druch Marco Kasper, Lucas Raymond und Routinier Patrick Kane. Max Domi glich nach zweieinhalb Minunten im Schlussdrittel aus für die Gäste aus Ontario, ehe erneut Raymond die Hausherren im Powerplay wieder in Führung brachte. Den Sieg besiegelte das Team von Moritz Seider in der Schlussphase mit zwei Treffern ins leere Tor der Gäste.

Patrick Kane und Alex DeBrincat punkteten jeweils dreifach für Detroit, Lucas Raymond schnürte einen Doppelpack. Moritz Seider gab in 28 Minuten Eiszeit einen Torschuss ab, blockte drei Schüsse und setzte einen Hit.

Nashville Predators - Utah Mammoth 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1 - OT)

JJ Peterka leistete beim Auswärtssieg seiner Mammoth in Nashville die Vorlage zur frühen Führung seiner Mannschaft nach 141 Sekunden und erzielte damit im zweiten Spiel seinen ersten Scorerpunkt der neuen Saison. In der fälligen Verlängerung sicherte Dylan Guenther Utah den Zusatzpunkt.

Florida Panthers - Ottawa Senators 6:3 (2:1, 2:0, 2:1)

Wenig zu bestellen hatten die Ottawa Senators bei ihrem Auftritt beim amtierenden Champion aus Florida. Mit drei Powerplay-Toren stellten die Panthers von 2:1 auf 5:1 und legten damit den Grundstein zum Sieg. Shane Pinto erzielte beide Tore für Kanadas Haupstädter, Tim Stützle blieb in gut 19 Minuten Eiszeit ohne Punkte, gab aber zwei Torschüsse ab, blockte einen Schuss und verteite drei Hits.

Lukas Reichel blieb für die Chicago Blackhawks, die mit 2:3 bei den Montreal Canadiens unterlagen, bei seinem Saisondebüt in rund sechseinhalb Minuten Eiszeit unauffällig. Der verletzte Nico Sturm kam für die Minnesota Wild bei ihrer 4:7-Niederlage in Columbus ebenso wenig zum Einsatz wie Philipp Grubauer für die Seattle Kraken, die mit 2:1 nach Verlängerung in Las Vegas siegten. Für die New York Islanders schoss Matthew Schaefer, den die Isles im diesjährigen Draft als ersten Pick gezogen hatten, bei seinem Heimdebüt sein erstes NHL-Tor, konnte damit aber die 2:4-Niederlage gegen die Washington Capitals nicht verhindern.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht auf einen Blick:

Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Calgary Flames - St. Louis Blues 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)

Pittsburgh Penguins - New York Rangers 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0 - OT)

Colorado Avalanche - Dallas Stars 4:5 (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 0:1 - SO)

San Jose Sharks - Anaheim Ducks 6:7 (2:2, 3:2, 1:2, 0:1 - OT)