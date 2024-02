"Six Pack" von Connor McDavid

Lesedauer: ca. 2 Minuten

Auch Tim Stützle gewinnt mit den Ottawa Senators, bleibt aber ohne Punkte.

Nach der knappen Niederlage der Edmonton Oilers bei den Vegas Golden Knights, mit der die Rekord-Serie von 16 Siegen zu einem Ende kam, haben Leon Draisaitl und seine Teamkollegen die All Star-Pause genutzt, um sich neu zu fokussieren. Mit Erfolg: Sie siegten gegen die Detroit Red Wings im deutschen Duell zwischen Draisaitl und Moritz Seider in einem spektakulären Spiel auf eigenem Eis mit 8:4. Dabei stellte Connor McDavid mit sechs Assists einen neuen persönlichen Rekord auf.

Er ist nach Pittsburgh Kris Letang der zweite Spieler, dem dieses Kunststück in dieser Saison gelang - und nur Wayne Gretzky sowie Billy Taylor von eben jenen Red Wings (1947) haben sieben Zuspiele in einer Partie geleistet. Der aktuelle Kapitän der Oilers ist damit auch der viertschnellste Spieler, der die Marke von 600 Assists erreicht hat. Leon Draisaitls Sturmpartner und Freund benötigte dafür 616 Spiele. Nur Gretzky, Mario Lemieux und Bobby Orr waren schneller.

Für Moritz Seider war es wenig überraschend ein Abend zum Vergessen: Er erzielte einen Punkt, ging aber mit einem Wert von -4 aus dem Spiel. Leon Draisaitl traf zum wichtigen 1:0 für die Oilers und leistete eine weitere Vorarbeit. Sein Teamkollege Ryan Nugent-Hopkins schoss in der Partie, die die Oilers mit vier Toren hintereinander im Schlussabschnitt entschieden, zwei Tore und legte eines auf.

Die Ottawa Senators gewannen - auch ohne Punkte von Tim Stützle - vor heimischem Publikum mit 6:3 gegen die Columbus Blue Jackets. Mann des Abends war Sens-Kapitän Brady Tkachuk, der einen Dreierpack schnürte. Ein Tor und einen Assist erzielte JJ Peterka beim 7:0-Heimsieg seiner Buffalo Sabres gegen die Los Angeles Kings. Er markierte mit seinem Treffer den Auftakt zu diesem Schützenfest und bereitete das fünfte Tor durch Zach Brenson vor.

Erstmals nach zwei Monaten Pause kam Philipp Grubauer im Tor der Seattle Kraken wieder zum Einsatz und wusste gleich zu überzeugen: Er parierte 26 von 27 Schüssen der New York Islanders und führte die Kraken nach drei Niederlagen in Folge zu einem wichtigen 2:1-Auswärtssieg im Kampf um einen Play Off-Platz.

Bostons Brad Marchand absolvierte sein 1000. NHL-Spiel, Alexander Qvechkin traf im sechsten Spiel hintereinander und steht nun bei 836 Toren. Stürmer Bobby McMann feierte im Trikot der Toronto Maple Leafs seinen ersten Hattrick in der besten Liga der Welt. Dort spielte lange Jahre auch Phil Kessel. Dann ging er auf Wanderschaft nach Pittsburgh, Arizona und Las Vegas. Derzeit hält er sich in Abbotsford beim AHL-Partner der Vancouver Canucks fit. Mit Canucks-Trainer Rick Tocchet hat "Phil the Thrill" schon zweimal zusammengearbeitet.

Die weitere Ergebnisse der vergangenen Nacht:

Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 2:3 (SO)

Montreal Canadiens - Arizona Coyotes 5:0

Toronto Maple Leafs - St. Louis Blues 4:1

Washington Capitals - Colorado Avalanche 3:6

Dallas Stars - Carolina Hurricanes 4:2

Nashville Predators - New Jersey Devils 4:2