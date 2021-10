Lesedauer: ca. 2 Minuten

Nationalspieler Leon Draisaitl bleibt bei Oilers-Sieg erstmals ohne eigenen Scorerpunkt. Niederlagen gab es für Moritz Seider und Tim Stützle. Jesper Kotkaniemi erzielt gegen seinen Ex-Klub den ersten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber und die Florida Panthers stellen Startrekord auf.

Die Edmonton Oilers gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Arizona Coyotes mit 5:1 und sind nach vier Partien weiter ungeschlagen in dieser Saison. Leon Draisaitl (17:31 Minuten Eiszeit) blieb erstmals in dieser Spielzeit punktlos, während Teamkollege Connor McDavid zwei Tore und einen Assist beisteuerte und die Schallmauer von 200 Karriere-Toren knackte. Diese Marke erreichte Draisaitl im vergangenen Spiel, als er seine ersten beiden Saisontreffer erzielte. Die weiteren Tore der Kanadier erzielten die beiden Neuzugänge Zach Hyman (2 Tore) und Warren Foegele (erstes Tor im Oilers-Trikot), während Ryan Nugent-Hopkins mit drei Vorlagen glänzte. Tim Stützle musste mit Ottawa eine knappe 1:2-Niederlage gegen die San Jose Sharks hinnehmen. Der 19-Jährige machte mit vier Schüssen, zwei Checks und einem Block in 20:28 Minuten ein auffälliges Spiel. Teamkollege Brady Tkachuk gab sein Saisondebüt und steuerte die Vorlage zum einzigen Tor Ottawas durch Drake Batherson bei. Mann des Spiels war Sharks-Torhüter James Reimer, der 30 Schüsse stoppte und so San Jose zum dritten Erfolg führte. Die Detroit Red Wings mussten sich vor eigener Kulisse mit 0:3 gegen die Calgary Flames geschlagen geben. Moritz Seider konnte in 19:08 Minuten Einsatzzeit drei Schüsse des Gegners blocken und zwei Torschüsse verbuchen. Flames-Goalie Jacob Markström stellte sich als unüberwindbar dar und verdiente sich mit 33 Paraden seinen ersten Shutout der Saison. Red Wings-Torhüter Thomas Greiss musste auf der Bank Platz nehmen. Die Rückkehr von Jesper Kotkaniemi an seine alte Wirkungsstätte in Montreal feierte er mit einem 4:1-Sieg seiner Carolina Hurricanes. Dabei gelang dem 21-jährigen Finnen sein erstes Tor für die Hurricanes, die den dritten Erfolg im dritten Spiel feierten. Bester Spieler war Canes-Stürmer Sebastian Aho mit drei Scorerpunkten (2 Tore, 1 Vorlage). Die Montreal Canadiens sind nach fünf Partien noch immer ohne Sieg und haben damit die zweitlängste Niederlagenserie zum Saisonstart in der Vereinsgeschichte egalisiert. Die Florida Panthers sind dagegen nach dem 4:1 gegen Colorado erstmals mit vier Siegen in eine Saison gestartet. Torhüter Sergei Bobrovsky avancierte mit 30 Paraden zum „First Star“ und errang den 300. Sieg seiner Karriere, womit er als dritter russischer Torhüter diese Marke nach Evgeni Nabokov (353) und Nikolai Khabibulin (333) erreichte.

Die Ergebnisse vom Donnerstag, 21.10.2021 in der Übersicht:

Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 1:4

Ottawa Senators - San Jose Sharks 1:2

Florida Panthers - Colorado Avalanche 4:1

New Jersey Devils - Washington Capitals 1:4

New York Islanders - Columbus Blue Jackets 2:3 n.V.

Detroit Red Wings - Calgary Flames 0:3

Nashville Predators - New York Rangers 1:3

Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 5:1

Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 1:4

Arizona Coyotes - Edmonton Oilers 1:5