Die Boston Bruin beenden die Siegesserie der Florida Panthers, die Chicago Blackhawks stellen einen Negativ-Rekord auf.

Zwei Überzahltore, erzielt von Warren Foegele und Leon Draisaitl, brachten die Entscheidung zugunsten der OIlers im Derby gegen die Vancouver Canucks. Kapitän Connor McDavid steuerte einen Assist bei. Damit endete seine Serie von sechs Spielen zum Saisonstart mit mehr als einem Punkt pro Partie. Dennoch führt er die Scorerliste mit 16 Punkten an. Brock Boeser konnte für die Canucks mit seinem 100. NHL-Treffer noch verkürzen. Mehr gelang jedoch nicht, auch weil Mikka Koskinen im Tor der Oilers, dieses Jahr die Nummer Zwei hinter dem zur Zeit verletzten Mike Smith, insbesondere in der Schlussphase einige Male glänzend reagierte.

Moritz Seiders mittlerweile achter Assist in dieser Spielzeit reichte nicht zum Sieg gegen die Toronto Maple Leafs. Die Red Wings schienen in dem Spiel Probleme mit der Konzentration zu haben: Die Kanadier trafen 14 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels, 18 Sekunden vor dem Ende des Mittelsabschnitts und dann wieder nach nur 17 Sekunden Schlussdrittel. Das Tor zum 3:1 für die Leafs markierte den Auftakt zu einer wahren Achterbahnfahrt: Sechs Tore fielen im dritten Drittel, gerecht verteilt auf beide Mannschaften. Moritz Seider leistete das Zuspiel zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Er verzeichnete die zweitlängste Eiszeit aller Red Wings-Feldspieler, stand in den Special Teams auf dem Eis, gab drei Torschüsse ab und blockte zwei Schüsse der Leafs. Thomas Greiss wehrte im Tor der Red Wings 33 von 37 Torschüssen ab.

Nico Sturm blieb bei der 1:4-Niederlage seiner Minnesota Wild in Colorado punktlos, während Avs-Kapitän Gabriel Landeskog an allen vier Toren seiner Mannschaft beteiligt war und am Ende zwei Zore und zwei Assists auf dem Konto hatte.

Torey Krug, Verteidiger der St. Louis Blues, bescherte den Chicago Blackhawks den schlechtesten Saisonstart ihrer mehr als 100jährigen Geschichte. Neun Spiele, neun Niederlagen, nur zwei Punkte auf dem Konto. Da hilft es auch nicht, dass man sich zwar zahlreiche Chancen erarbeitete, dabei aber immer wieder am sehr gut aufspielenden Jordan Binnington im Tor der Blues scheiterte. Es sieht wohl so aus, als würde die Serie des aus Las Vegas verpflichteten Marc-Andre Fleury im Kasten der Blackhawks reißen: In jeder seiner NHL-Spielzeiten, mit Pittsburgh und mit den Vegas Golden Knights, zog er in die Play-Offs ein. Dafür müsste sich neues Team allerdings mächtig steigern.

Ihre erste Niederlage mussten die Florida Panthers bei den Boston Bruins hinnehmen. Charlie Coyle wurde dabei zum Matchwinner die Braunbären. Er erzielte das erste Tor für die Bruins in der Partie und traf im Shootout als einziger Spieler beider Mannschaften zum 3:2-Endstand.



Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:



Nashville Predators - New York Islanders 3:2 (SO)

Los Angeles Kings - Montreal Canadiens 5:2

San Jose Sharks - Winipeg Jets 2:1 (OT)

Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 2:4

Calgary Flames - Philadelphia Flyers 4:0