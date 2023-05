Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Edmonton Oilers haben mit einem ganz wichtigen 4:1-Heimsieg die Serie gegen die Vegas Golden Knights auf 2:2 ausgeglichen. Die Toronto Maple Leafs wenden ein frühzeitiges Aus ab und siegen erstmals in der Serie gegen die Florida Panthers.

Ein hartes Stück Arbeit hatten die Edmonton Oilers bei ihrem 4:1-Sieg in Spiel 4 des Conference-Halbfinales gegen die Vegas Golden Knights und dem damit verbundenen 2:2-Serienausgleich. Am Ende standen 111 Strafminuten und sieben Spieldauer-Strafen auf dem Spielberichtsbogen, nachdem sich beide Teams im Schlussabschnitt mehrere unschöne Szenen und Faustkämpfe lieferten. Negativer Höhepunkt des Geschehens war ein Foul von Vegas-Abwehrchef Alex Pietrangelo, der absichtlich Leon Draisaitl einen Stockschlag auf die Hände verpasste und dafür direkt zum Duschen geschickt wurde - der deutsche Superstar kam danach zwar in den beiden Schlussminuten nicht mehr zum Einsatz, blieb jedoch offensichtlich bei der Aktion unverletzt.

Nachdem Leon Draisaitl und Connor McDavid bei der 1:5-Niederlage in Spiel 3 punktlos blieben, steuerte McDavid zwei Vorlagen und Draisaitl eine Vorlage dem Erfolg bei. Den Grundstein des Erfolgs legte Edmonton bereits früh im ersten Dritten durch einen Doppelschlag innerhalb von 52 Sekunden durch Nick Bjugstad (7.) und Evan Bouchard (8.) zur 2:0-Führung. Die 3:0-Pausenführung stellte Verteidiger Matthias Ekholm nach Zuspiel von Leon Draisaitl her. Die Vorentscheidung folgte dann im zweiten Abschnitt durch Ryan Nugent-Hopkins bevor Nicolas Roy den Ehrentreffer für Vegas markierte.



Leon Draisaitl führt die Topscorer-Wertung in den Playoffs mit 18 Scorerpunkten vor seinem Teamkollegen Connor McDavid (17) an. Zudem ist der Kölner mit 13 Toren der mit Abstand beste Torschütze in der Endrunde.

Spiel 5 findet am Freitag (Ortszeit) in der T-Mobile Arena in Las Vegas statt.



Die Toronto Maple Leafs konnten in Spiel 4 den ersten Sieg im Conference-Halbfinale gegen die Florida Panthers mit einem knappen 2:1 verbuchen und verkürzten somit in der Serie auf 1:3. Einer der Matchwinner für die Kanadier war Rookie-Torhüter Joseph Woll, der bei seinem ersten NHL-Einsatz von Beginn an 24 Schüsse entschärfte und sich nur einmal gegen Sam Reinhart (53.) spät in der Partie geschlagen geben musste. Für Toronto trafen William Nylander in Überzahl und Mitchell Marner.

Die Leafs genießen in Spiel 5 am kommenden Freitag (Ortszeit) Heimrecht und müssen erneut gewinnen, um das frühzeitige Ausscheiden zu vermeiden.

In der kommenden Nacht muss Nationaltorhüter Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken bei den Dallas Stars zu Spiel 5 antreten. Zuvor schaffte Dallas in Seattle den 2:2-Serienausgleich mit einem 6:3-Erfolg, wobei Grubauer nach fünf Gegentoren bei 22 Schüssen vorzeitig ausgewechselt wurde.

Die Carolina Hurricanes empfangen die New Jersey Devils ebenfalls zu Spiel 5 und können bei der 3:1-Serienführung bereits mit einem weiteren Sieg den Einzug in das Conference-Finale perfekt machen.