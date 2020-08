Lesedauer: ca. 4 Minuten

Die Washington Capitals stehen nach der dritten Pleite vor dem frühen Aus. Die Vegas Golden Knights verpassen es die Serie gegen Chicago per Sweep zu beenden und Titelverteidiger St. Louis gewinnt erstmals gegen Vancouver. Carter Hart mit Shutout bei Sieg der Philadelphia Flyers gegen Montreal.

Calgary Flames - Dallas Stars 4:5 n.V.



Serienstand: 2:2

Nur zwölf Sekunden fehlten dazu, dass Nationalspieler Tobias Rieder (21:01 Minuten Einsatzzeit) zum Matchwinner für Calgary avanciert hätte. In der 57. Minute gelang dem Landshuter sein drittes Karriere-Playofftor zum 4:3 und es war erneut ein Shorthander. Damit stelle er einen NHL-Rekord auf, in dem er der erste Spieler ist, der seine ersten drei Playoff-Tore alle in Unterzahl erzielte. Spielverderber war Dallas-Stürmer Joe Pavelski, dem nicht nur der 4:4-Ausgleich nach 59:48 Minuten gelang, sondern er erzielte ebenfalls das 1:0 und 2:1 und komplettierte somit einen Hattrick. Die weiteren Tore erzielten für Calgary Johnny Gaudreau und Sam Bennett (2x), während für die Stars noch Denis Gurianov erfolgreich war. In der anschließenden Verlängerung hatte Dallas deutlich mehr Spielanteile - doch nach exakt fünf Minuten in der Verlängerung hatte Tobias Rieder bei einem 2-gegen-1-Konter das freie Tor vor sich, jedoch brach beim Torschuss der Schläger, so dass er den Puck nicht richtig treffen konnte und verzog. Die Entscheidung dann in der 77. Spielminute, als Alexander Radulov einen krachenden Schlagschuss von John Klingberg über die Schulter des machtlosen Flames-Goalies Cam Talbot (57 Paraden) abfälschte und Dallas damit den 2:2-Ausgleich in der Serie bescherte.

New York Islanders - Washington Capitals 2:1 n.V.

Serienstand: 3:0

Die New York Islanders, bei denen die beiden Deutschen Thomas Greiss und Tom Kühnhackl erneut nicht zum Einsatz kamen, sind nach einem 2:1-Overtime-Erfolg gegen die Washington Capitals nur noch einen Sieg vom Conference Halbfinale entfernt. Das 1:0 für New York fiel in der 15. Minute, als Adam Pelech den Puck genau so vor das Tor spielte, dass Anders Lee zur Führung abfälschen konnte. Der Ausgleich für Washington (26.) dann während einer Überzahlsitution, Tom Wilson verdeckte Islanders-Torhüter Semyon Varlamov (22 Paraden) die Sicht und Evgeny Kuznetsov schaute sich die Ecke aus. Die verbleibenden 34:10 Minuten der regulären Spielzeit blieben ohne weiteren Treffer und so musste die Entscheidung in der Verlängerung herbeigeführt werden. Nach vier Minuten war Capitals-Angreifer Jakub Vrana alleine auf und davon, scheiterte jedoch doppelt am glänzend reagierenden Varlamov. Nur 28 Sekunden später wurde Matthew Barzal von Jordan Eberle schön angespielt, so dass dieser mit viel Geschwindigkeit vor das Tor zog, Braden Holtby (32 Saves) im richtigen Moment verleitete und zum 2:1-Siegtor einschob. Washington liegt nun nach drei Spielen mit 0:3 im Hintertreffen und darf sich keine weitere Niederlage mehr erlauben, da ansonsten die Koffer gepackt werden müssen.





Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 3:1

Serienstand: 1:3

Die Chicago Blackhawks konnten erstmals in der Playoff-Serie gegen die Vegas Golden Knights einen Sieg einfahren. Zu verdanken hat dies die Franchise aus dem US-Bundesstaat Illinois ihrem Keeper Corey Crawford, der 48 Schüsse entschärfte. Nach dem Eröffnungsdrittel führte Chicago nach Toren durch Drake Caggiula (5.) und Matthew Highmore (14.) bei einem Gegentor von Shea Theodore (14.) mit 2:1. Als Vegas-Goalie Robin Lehner zugunsten eines sechsten Feldspielers das Tor geräumt hatte, entschied Alex DeBrincat mit einem Schuss ins leere Tor die Partie. Trotz der ersten Niederlage führt Vegas weiterhin komfortabel mit 3:1 in der Serie und muss nur noch einen Sieg zum Einzug in die nächste Runde erringen.

Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers 0:1

Serienstand: 1:2

In einer torarmen Partie konnten die Philadelphia Flyers mit 1:0 gegen die Montreal Canadiens gewinnen und führen im Playoff-Viertelfinale 2:1. Den einzigen Treffers des Spiels erzielte Jakub Voracek bereits in der 6. Spielminute. Der 22-jährige Flyers-Torhüter Carter Hart war mit 23 Paraden der Sieggarant und ist nun mit 22 Jahren und drei Tagen der jüngste Spieler der Flyers-Geschichte mit einem Playoff-Shutout. Sein elf Jahre älterer Gegenüber Carey Price, der am Sonntag seinen 33. Geburtstag feierte, konnte 19 Paraden verzeichnen und einmal entscheidend hinter sich greifen. Montreal hatte besonders viel Pech und traf gleich fünfmal das Gestänge, zweimal davon der 20 Jahre alte Finne Jesperi Kotkaniemi. Philadelphia zog seine Konsequenzen aus Spiel 2, dass man mit 0:5 verlor.

Vancouver Canucks - St. Louis Blues 2:3 n.V.

Serienstand: 2:1

Die St. Louis Blues durften erstmals in der Serie gegen die Vancouver Canucks einen Sieg bejubeln und verkürzten den Rückstand auf 1:2. Bis es jedoch soweit war, hatte der Titelverteidiger viel Arbeit vor sich. Jake allen erhielt diesmal im Tor der Blues den Vorzug vor der etatmäßigen Nummer eins Jordan Binnington, der zuletzt unglücklich agierte. Mit 39 gehaltenen Schüssen zahlte der 30-jährige das Vertrauen in ihn mit einer starken Leistung zurück. Im ersten Abschnitt schaffte es kein Team auf die Anzeigetafel. Nur 79 Sekunden benötigen dann die Canucks im zweiten Drittel, als J.T. Miller in Überzahl das 1:0 erzielte. Die Antwort folgte in der 29. Minute durch Justin Faulk, bevor David Perron (39.) sogar auf 2:1 erhöhte. Nur 37 Sekunden später jubelte wieder Vancouver über den 2:2-Ausgleich von Elias Pettersson. Keinem Team gelang im Schlussdrittel ein weiteres Erfolgserlebnis und so musste die Entscheidung erneut in der Verlängerung fallen. Das bessere Ende hatte diesmal jedoch St. Louis. Brayden Schenn steuerte im Alleingang nach 15:06 Minuten in der Overtime auf Jacob Markström (46 Paraden) zu und vollendete mit einem platzierten Schuss in den rechten Winkel zum Siegtor.