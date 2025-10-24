Leon Draisaitl leitet Comeback-Sieg der Edmonton Oilers ein

Drei-Punkte-Spiel von JJ Peterka bei Utah-Sieg

24.10.2025, 11:45 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Die zwölf NHL-Partien am Donnerstag hatten mit 90 Treffern, drei Hattricks und zwei Spielern mit fünf Punkten einiges zu bieten.

St. Louis Blues - Utah Mammoth 4:7 (0:4, 2:1, 2:2)

Logan Cooley markierte mit drei Treffern innerhalb von weniger als fünf Minuten im ersten Durchgang einen lupenreinen Hattrick und stellte zusätzlich noch mit einer Vorlage bereits so frühzeitig die Weichen für den fünften Sieg in Folge der Utah Mammoth. JJ Peterka gehörte mit drei Vorlagen und einem Plus-Minus-Wert von +4 ebenfalls zu den Matchwinnern, so wie seine Teamkollegen Clayton Keller (zwei Tore, eine Vorlage), Nick Schmaltz (ein Tor, zwei Vorlagen) und Dylan Guenther (drei Vorlagen), die ebenfalls dreifach punkteten.

Edmonton Oilers - Montreal Canadiens 6:5 (1:1, 2:3, 3:1)

Leon Draisaitl leitete mit seinem fünften Saisontor zum zwischenzeitlichen 4:5 die Aufholjagd der Edmonton Oilers ein, die nach 3:5-Rückstand in einem packenden Duell noch am Ende mit 6:5 als Sieger vom Eis gingen. Zunächst verspielten die Oilers eine 3:1-Führung, bevor Draisaitl (52.) und Ryan Nugent-Hopkins (53.) innerhalb von 58 Sekunden im Schlussdrittel mit zwei Überzahltoren ausglichen. Der Russe Vasily Podkolzin erzielte dann mit seinem ersten Saisontreffer 69 Sekunden vor dem Ende das Siegtor für Edmonton. Während Connor McDavid mit drei Torvorlagen punktbester Akteur auf dem Eis war, trafen Cole Caufield und Alex Newhook für die Canadiens jeweils doppelt.

Boston Bruins - Anaheim Ducks 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)

Für Cheftrainer Marco Sturm gab es mit den Boston Bruins nach drei Siegen zum Saisonstart nun die sechste Niederlage in Folge. Boston kämpfte sich im Schlussabschnitt nach 3:5-Rückstand gegen die Anaheim Ducks wieder in die Partie zurück und glich zum 5:5 aus. Doch auf den späten Gegentreffer von Troy Terry (56.) hatten die Bruins keine Antwort mehr parat. Mann der Partie war Ducks-Angreifer Mikael Granlund, der fünf Punkte (zwei Tore, drei Vorlagen) dem Sieg beisteuerte. Auf die Frage woran es aktuell liegt, meinte Sturm: „Details und die Bereitschaft aller. Es ist immer wieder dasselbe. Defensiv sind wir zu weit weg.“

Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Einen knappen Erfolg feierte Ottawa zu Hause gegen Philadelphia. Tim Stützle verzeichnete zwar keinen Scorerpunkt, schoss allerdings in knapp 19 Minuten Eiszeit dreimal auf das gegnerische Tor. Der 26-jährige Schwede Olle Lycksell avancierte mit seinem ersten Saisontor zum Matchwinner für die Kanadier.

Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Den überraschend guten Saisonstart (vier Siege und zehn Punkte aus acht Spielen) unterstrichen die Chicago Blackhawks mit dem knappen Auswärtserfolg in Tampa Bay. Mann der Partie war Doppeltorschütze Ryan Donato, der 54 Sekunden vor der Schlusssirene den Siegtreffer zum 3:2 markierte. Nationalspieler Lukas Reichel bereite die zwischenzeitliche 2:1-Führung von Donato vor und verzeichnete dabei seinen vierten Scorerpunkt (zwei Tore, zwei Vorlagen).

New York Islanders - Detroit Red Wings 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)

Nichts zu holen gab es für Moritz Seider mit Detroit beim Gastauftritt bei den Islanders. Zu den Matchwinnern bei New York zählten Anders Lee (drei Vorlagen) und Emil Heineman (zwei Tore). Seider verzeichnete in 24:34 Minuten zwei Torschüsse, einen Block und vier Checks. Während es für die Red Wings die zweite Niederlage in Folge war, bauten die Islanders ihre Siegesserie auf vier Partien aus.

New York Rangers - San Jose Sharks 5:6 n.V. (1:3, 3:1, 1:1, 0:1)

Den ersten Saisonsieg feierten die San Jose Sharks spektakulär bei den New York Rnagers, die auch nach dem fünften Heimspiel weiter auf den ersten Sieg in der neuen Saison im Madison Square Garden warten. Der 19-jährige Youngster Mack Celebrini war mit einem Hattrick und fünf Punkten der überragende Spieler der Partie. Sein Teamkollege Will Smith (20) lieferte mit vier Punkten (zwei Tore, zwei Vorlagen) ebenfalls eine starke Partie ab und markierte in der Overtime den Siegtreffer für die Kalifornier. Für die Rangers erzielte Taylor Raddysh ebenfalls einen Hattrick.

Winnipeg Jets - Seattle Kraken 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Nicht im Kader stand Nationaltorhüter Philipp Grubauer beim 3:0-Erfolg der Seattle Kraken. Stattdessen unterstrich Joey Daccord mit einem Shutout und 32 Paraden seinen Anspruch als Starter-Goalie im Tor der Kraken. Daneben war Stürmer Jaden Schwartz mit zwei Toren und einer Vorlage an allen Treffern seines Teams beteiligt.

Die weiteren Ergebnisse von Donnerstag, 23.10.25 in der Übersicht:

Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Nashville Predators - Vancouver Canucks 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Dallas Stars - Los Angeles Kings 2:3 n.V. (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Colorado Avalanche - Carolina Hurricanes 4:5 n.P. (1:4, 1:0, 2:0, 0:0, 0:1)

