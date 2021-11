Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Anaheim Ducks bauen ihre Siegesserie auf sieben Spiele aus und Tim Stützle verliert mit Ottawa zu Null gegen Calgary. In einem spannenden Stadtderby behalten die New York Rangers die Oberhand gegen New Jersey und das Comeback von Sidney Crosby endet mit einer klaren Niederlage gegen Washington.

Leon Draisaitl ist aktuell nicht zu stoppen. Beim knappen 5:4-Auswärtssieg steuerte der 26-Jährige das Tor zum 2:1 selbst bei und gab noch zwei Vorlagen. Dabei attestierte er bei den beiden wichtigen Treffern von Ryan Nugent-Hopkins zum 3:2 und dem 5:4-Siegtor von Kailer Yamamoto 28 Sekunden vor Ende. Damit baute der gebürtige Kölner mit 31 Punkten die Führung in der Scorerwertung auf Teamkollege Connor McDavid (27 Punkte) und mit 15 Toren bei den Torjägern auf Alex Ovechkin (12 Tore) weiter aus. Connor McDavid erreichte mit einem Tor und einer Vorlage den Meilenstein von 600 Punkten in seiner Karriere nach nur 421 Spielen. Nur fünf Spieler benötigen in der NHL-Geschichte weniger Spiele für diese Punktzahl. Edmonton verteidigte nach dem elften Saisonsieg aus 13 Spielen die Führung in der Pacific Division.

Die Anaheim Ducks gewannen vor heimischen Publikum mit 5:1 gegen die Vancouver Canucks und verlängerten ihre Siegesserie auf sieben Partien. Dabei glänzte der 20-jährige Trevor Zegras mit zwei Toren und einer Vorlage. Troy Terry punktete im 14. Spiel hintereinander und Ryan Getzlaf kommt dank seiner beiden Assists auf 999 Scorerpunkte für Anaheim. Er wäre der erste Spieler der Franchise-Geschichte der 1000 Punkte erreicht.

Für Tim Stützle (vier Schüsse in 19:52 Minuten Einsatz) und die Ottawa Senators gab es in eigener Halle beim 0:4 gegen die Calgary Flames nichts zu holen. Mann des Abends war Flames-Keeper Dan Vladar der alle 27 Schüsse auf seinen Kasten hielt und sich so den ersten NHL-Shutout im neunten Einsatz seiner Karriere verdiente.

Die Washington Capitals verdarben Sidney Crosby sein Comeback für Pittsburgh, nachdem er die letzten fünf Spiele auf dem Covid-19-Protokoll stand. Mit 6:1 fertigte Washington die Penguins ab und siegte zum vierten Mal in Folge.

Die New York Rangers gewannen im heimischen Madison Square Garden gegen Stadtrivale New Jersey mit 4:3 nach Penaltyschießen. Matchwinner war der Finne Kaapo Kakko, der seine ersten beiden Punkte (ein Tor, eine Vorlage) der laufenden Spielzeit markierte. Im Penaltyschießen sorgte Chris Kreider erst im siebten Durchgang für den Zusatzpunkt und den dritten Sieg hintereinander für New York.

Mit vier Toren im dritten Abschnitt drehten die Boston Bruins einen 1:2-Rückstand gegen Montreal in einen 5:2-Sieg. Dabei trafen Charlie McAvoy und Charlie Coyle jeweils doppelt. Die Montreal Canadiens bleiben damit weiter im Tabellenkeller der Atlantic Division, während Boston den Anschluss zur oberen Hälfte herstellte.